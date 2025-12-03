Rusia y Ucrania, dispuestas a seguir negociando para poner fin al conflicto

Moscú y Kiev se mostraron este miércoles dispuestos a proseguir las conversaciones sobre el conflicto de Ucrania, al día siguiente de la reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el emisario norteamericano Steve Witkoff, que no desembocó en ningún avance concreto.

Estados Unidos lleva semanas intentando que ambos bandos acepten un plan de paz tras casi cuatro años de combates desencadenados por la ofensiva del Kremlin contra Ucrania en 2022.

Sin embargo, es muy difícil alcanzar un compromiso mientras el ejército ruso sigue avanzando en el frente. El asesor diplomático de Putin, Yuri Ushakov, consideró que los recientes «éxitos» del ejército ruso en el campo de batalla «influyeron» en las conversaciones sobre Ucrania.

Según Ushakov, la «cuestión clave» de la participación de Kiev en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a la que Moscú se opone categóricamente, se abordó durante las conversaciones.

El negociador de Kiev, Rustem Umerov, tiene previsto reunirse este miércoles con los europeos en Bruselas, antes de un encuentro en Estados Unidos con los emisarios del presidente Donald Trump, según anunció el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

Umerov, acompañado por una delegación ucraniana, ya había mantenido el domingo en Florida conversaciones sobre el plan estadounidense para poner fin a la contienda.

– «Ninguna solución de compromiso» –

La intensa actividad diplomática no ha logrado alcanzar un acuerdo sobre la cuestión clave de los territorios. Rusia reclama que Kiev le ceda completamente la región de Donetsk, en el este de Ucrania, el epicentro de los combates.

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, se reunieron el martes durante casi cinco horas con Putin.

Durante el encuentro celebrado en el Kremlin, hablaron del plan presentado por Washington hace dos semanas y revisado posteriormente tras consultas con los ucranianos.

Rusia controla aproximadamente el 19 % de Ucrania. Sin embargo, sobre esta cuestión, «todavía no se ha adoptado ninguna solución de compromiso», aunque «algunas propuestas estadounidenses pueden ser discutidas», declaró el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó el miércoles que Moscú está dispuesto a reunirse «tantas veces como sea necesario» con responsables estadounidenses para encontrar una salida al conflicto.

– Amenazas de Putin –

Putin amenazó a los europeos, acusándolos de tratar de «impedir» los esfuerzos de Washington para poner fin al conflicto.

«No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos», declaró a los periodistas en el marco de un foro económico.

La diplomacia alemana consideró el miércoles que Rusia no estaba «en modo negociación» para encontrar una solución diplomática al conflicto, mientras que el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, lamentó que las condiciones para una «paz justa» tuvieran «pocas posibilidades de darse».

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó por su parte el plan de la Unión Europea para financiar a Ucrania durante dos años y «ponerla en una posición de fuerza» en las negociaciones con Moscú.

Los europeos temen que la administración Trump, sospechosa de mostrarse complaciente con Putin, pueda sacrificar la soberanía de Ucrania, considerada como un baluarte frente a Rusia.

En el frente, las fuerzas rusas, más numerosas, continúan avanzando de forma constante, aunque lenta, en algunos sectores.

Las tropas de Moscú reivindicaron el lunes la toma de la ciudad de Pokrovsk, en el este de Ucrania, un cruce clave para Kiev, así como la de Vovchansk, en el noreste. Pero Ucrania afirmó el martes que los combates en Pokrovsk continúan.

