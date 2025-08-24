The Swiss voice in the world since 1935

Rusia y Ucrania efectúan nuevo canje de prisioneros

Moscú, 24 ago (EFE).- Rusia y Ucrania realizaron este domingo un nuevo canje en el que participaron 146 prisioneros de cada bando, informaron fuentes oficiales.

«El 24 de agosto desde el territorio controlado por el régimen de Kiev fueron devueltos 146 militares rusos», señaló el Ministerio ruso de Defensa en un comunicado.

La nota agrega que la misma cantidad de uniformados fue entregada a la parte ucraniana.

El nuevo intercambio, al igual que muchos otros, se efectuó con la mediación de Emiratos Árabes Unidos, destacó Moscú.

Además de los militares, Ucrania entregó hoy a Rusia a ocho residentes de la región de Kursk, donde las fuerzas de Kiev llevaron a cabo una operación militar entre agosto de 2024 y abril de 2025.

Durante este verano Rusia y Ucrania realizaron varios intercambios de prisioneros y cuerpos de soldados caídos en combate en cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante tres rondas de negociaciones directas.EFE

