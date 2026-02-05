Rusia y Ucrania intercambiarán 314 prisioneros, anuncia Witkoff, enviado especial de Trump

2 minutos

Kiev, 5 feb (EFE).- Rusia y Ucrania han llegado a un acuerdo mediado por EE.UU. por el que ambos bandos intercambiarán 314 prisioneros, anunció este jueves Steve Witkoff, el emisario de la Casa Blanca para la guerra de Ucrania, desde Abu Dabi, donde tienen lugar contactos de paz entre Kiev, Washington y Moscú.

Witkoff dijo en su cuenta de la red social X que se trata del primer canje de prisioneros en cinco meses entre Moscú y Kiev, que ya llevaron a cabo numerosos intercambios de soldados cautivos y también de civiles tras los contactos directos que mantuvieron en Estambul el año pasado.

El mediador estadounidense calificó de «detalladas y productivas» las conversaciones de paz que han hecho posible el acuerdo.

«Si bien queda trabajo significativo por hacer, pasos como este demuestran que los contactos diplomáticos sostenidos están dando resultados tangibles y contribuyen a los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania», afirmó Witkoff.

El emisario y amigo personal del presidente Donald Trump -que forma parte del equipo mediador más amplio que participa en los contactos de Abu Dabi- dijo asimismo que «las conversaciones continuarán» y que se esperan «progresos adicionales» en las próximas semanas.

Witkoff no especificó si las reuniones, que están en su segunda jornada, ya habían terminado por este jueves.

El enviado estadounidense alabó el «liderazgo» de Trump a la hora de hacer posible el acuerdo sobre los prisioneros, y agradeció a los Emiratos Árabes Unidos haber acogido esta segunda ronda de contactos trilaterales entre rusos, ucranianos y estadounidenses, que empezaron con las reuniones del pasado 23 y el 24 de enero también en Abu Dabi. EFE

