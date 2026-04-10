Rusia y Ucrania también votan en las elecciones húngaras

5 minutos

Moscú/Kiev, 10 abr (EFE).- Rusia y Ucrania también votan en las elecciones del domingo en Hungría, ya que de su resultado depende que ambos países logren sus objetivos geopolíticos en la Unión Europea (UE), lo que repercutirá, de una u otra manera, en el desenlace de la guerra que les enfrenta desde hace más de cuatro años.

El Kremlin aboga por la reelección del actual primer ministro, Víktor Orbán, su principal aliado en la UE, mientras Kiev es consciente de que la victoria del opositor Péter Magyar allanaría el camino para la obtención del préstamo comunitario de 90.000 millones de euros, que Budapest veta actualmente.

Orbán, ¿un agente del Kremlin?

La guerra convirtió las buenas relaciones entre el Kremlin y Orbán en una cooperación estratégica en toda regla. Rusia tenía que romper a toda costa su aislamiento y Hungría necesitaba los hidrocarburos rusos a un precio por debajo del mercado.

Orbán abogó por un acuerdo de seguridad entre Rusia y la OTAN al visitar el Kremlin tres semanas antes del comienzo de la contienda. En julio de 2024 volvió a desafiar a Bruselas al reunirse en el mismo escenario con el presidente ruso, Vladímir Putin, nada más asumir la Presidencia europea.

«En cualquier asunto en el que pueda ser de ayuda, estoy a su servicio», le dijo Orbán a Putin durante una conversación telefónica en octubre de 2025 desvelada esta semana por Bloomberg.

Putin defendió siempre el suministro de gas a Hungría a través de los gasoductos Turk Stream y Blue Stream, y de petróleo a través del oleoducto Druzhba (Amistad), ahora bloqueado.

A cambio, Hungría se mostró interesada en comprar activos en Europa Oriental -Rumanía, Bulgaria y Serbia- de la petrolera rusa Lukoil, sancionada por Estados Unidos. La prensa internacional sugirió que tras ese interés estaría en realidad Moscú, que mantendría el control sobre dicha infraestructura.

El Kremlin respondió a las filtraciones asegurando que el húngaro es «un jefe de Estado eficaz que defiende los intereses de su país», al tiempo que denunció que «muchas fuerzas en la Unión Europea, en Bruselas, no querrían que ganara las elecciones».

Por si había alguna duda, la prensa filtró también el contenido de conversaciones telefónicas entre los ministros de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y Hungría, Péter Szijjártó, quien ha visitado Moscú en dieciséis ocasiones desde que comenzó la guerra.

En dichas comunicaciones el jefe de la diplomacia húngara habría garantizado a Lavrov la entrega de documentos internos de la UE, que denunció «la alarmante posibilidad» de que Budapest se haya «coordinado con Rusia» para trabajar contra la seguridad y los intereses del bloque.

Ucrania, el candidato en la sombra

Durante la campaña, Ucrania se ha acostumbrado a ser protagonista de los actos electorales en el país vecino.

El momento de más tensión entre ambos países se produjo hace un mes cuando las fuerzas antiterroristas húngaras interceptaron un convoy de un banco público ucraniano que transportaba más de 80 millones de dólares y lingotes de oro. El personal fue deportado horas después, pero Hungría sigue sin devolver el dinero confiscado.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había lanzado ese mismo día su mayor amenaza contra Orbán al decir que podía proporcionar «la dirección» del líder magiar a su Ejército, en caso de que continúe el bloqueo de Budapest al crédito comunitario.

Orbán veta la emisión de deuda necesaria para empezar a financiar esos 90.000 millones de euros desde que en enero cesara el tránsito de petróleo ruso, después de que un ataque ruso provocara, según Kiev, daños en una estación de bombeo clave para el funcionamiento del oleoducto Druzhba

Zelenski se negó durante semanas a reparar la infraestructura, pero acabó aceptando las presiones de la UE y prometió hace un mes que haría las obras necesarias cuanto antes con dinero y apoyo técnico de Bruselas.

Un equipo de expertos europeos viajó a Ucrania para examinar la infraestructura, pero según las últimas informaciones oficiales y extraoficiales la delegación no ha recibido aún permiso para completar la inspección.

«Si la idea de financiación europea a cambio de la posibilidad de suministrar petróleo sigue sobre la mesa, ya hemos dicho que repararemos el oleoducto Druzhba», dijo Zelenski este miércoles en una reunión con la prensa, incluido EFE.

Además, hace unos días las autoridades serbias hallaron en el norte del país explosivos cerca de un tramo del gasoducto Turk Stream, que suministra gas ruso a Budapest.

Hungría y el Kremlin se apuraron a señalar a Kiev, mientras Orbán ordenó desplegar soldados para proteger el sector húngaro del gasoducto. En respuesta, los ucranianos denunciaron «una operación de falsa bandera rusa como parte de la fuerte injerencia de Moscú en las elecciones húngaras».EFE

mos-mg/cg

(foto)