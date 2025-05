Rusos y ucranianos abren negociaciones de paz tres años después pero no paran la guerra

Estambul, 16 may (EFE).- Rusia y Ucrania reabrieron hoy las negociaciones de paz en Estambul, estancadas desde el primer año de la guerra (2022), y, aunque no detuvieron los combates, acordaron estudiar los planes de ambos bandos para un futuro alto el fuego.

«Las negociaciones directas con la parte ucraniana, organizadas a iniciativa del presidente ruso, acaban de concluir. En general, estamos satisfechos con los resultados y estamos dispuestos a continuar los contactos», dijo Vladímir Medinski, negociador jefe ruso, en una comparecencia ante la prensa.

Las conversaciones, presididas por el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, y que parecieron obviar los aspectos políticos más controvertidos, se prolongaron por espacio de una hora y cincuenta minutos en el Palacio Dolmabahce.

«Hoy ha sido un día importante para la paz mundial», escribió Fidan en la red X.

Además, Moscú y Kiev dejaron la puerta abierta a una cumbre entre los presidentes de ambos países, el ruso Vladímir Putin y el ucraniano Volodímir Zelenski, después de que el primero se negara a viajar a Estambul.

Según informó la cadena turca NTV, ambas delegaciones abandonarán la ciudad en las próximas horas.

Sin tregua después de 1.178 días de hostilidades

Ucrania, tanto su presidente como sus negociadores, había repetido hasta la saciedad en los últimos días que su principal objetivo era lograr un inmediato cese de las hostilidades, cuanto menos por 30 días.

No hubo acuerdo -Rusia exige garantías de monitoreo y de que el enemigo no se rearmará-, aunque Moscú optó por una formulación que no le obliga por el momento a frenar su ofensiva en el Donbás.

«Hemos acordado que cada parte presente su visión sobre un posible alto el fuego y lo describa en detalle. Una vez esa visión sea presentada, consideramos conveniente -también lo hemos acordado- continuar nuestras negociaciones», dijo Medinski, quien participó también en la reunión de marzo-abril de 2022.

Al respecto, el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umérov, comentó: «Se ha hablado de todas las modalidades (posibles). Ahora nuestros colegas intercambian documentos».

¿Qué significa esto? Aparentemente, Rusia quiere ganar tiempo. Pero la paciencia de la Unión Europea (UE) tiene un límite y Bruselas podría aplicar en cualquier momento el 17 paquete de sanciones aprobado esta semana contra el sistema bancario y energético ruso.

De hecho, al término de las negociaciones Zelenski y los líderes de Alemania, Francia, el Reino Unido y Polonia hablaron por teléfono desde Tirana con el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Nuestra posición: si los rusos rechazan un alto el fuego total e incondicional y poner fin a la matanza, debe haber sanciones contundentes. La presión sobre Rusia debe mantenerse hasta que Rusia esté lista para poner fin a la guerra”, escribió Zelenski en sus redes sociales.

En la misma línea, el presidente francés, Emmanuel Macron, consideró «inaceptable que, por segunda vez, el presidente Putin no responda a las demandas formuladas por los estadounidenses y apoyadas por Ucrania y Europa».

Mayor canje de la guerra y posible cumbre Putin-Zelenski

Además del compromiso verbal para celebrar una segunda ronda de negociaciones, el único acuerdo concreto alcanzado en la jornada de hoy es el canje de mil prisioneros por cada bando.

En una clara medida para incrementar la confianza entre ambos bandos, Moscú y Kiev anunciaron que la efectuarán «en los próximos días».

Éste es el mayor intercambio de prisioneros de guerra -Zelenski había planteado un canje de todos por todos- desde el comienzo de la contienda el 24 de febrero de 2022.

A su vez, Medinski desveló que Kiev había planteado a Moscú una futura cumbre entre Putin y Zelenski, que no se ven desde diciembre de 2019 en París, pocos meses después de la llegada al poder el líder ucraniano.

«La parte ucraniana solicitó negociaciones directas entre los jefes de Estado. Hemos tomado nota de esa propuesta», dijo el asesor del Kremlin.

Seguidamente, Umérov confirmó la petición después de que la negativa de Putin a acudir a la cita estuviera a punto de echar por tierra las negociaciones.

«También preparamos una potencial reunión entre los líderes de ambos países», señaló en una breve declaración.

El factor Trump

Trump, que se había mostrado dispuesto a reunirse con Putin y Zelenski, regresó hoy a EE.UU. tras su primera gira exterior sin cumplir su deseo.

Al respecto, aseguró el viernes que está dispuesto a reunirse con Putin «tan pronto como lo podamos organizar» y aseguró que entiende que el mandatario ruso no fuera a Estambul sin que él estuviera presente.

«Si yo no iba, estaba garantizado que Putin no iba a ir y no fue. Lo puedo entender, pero lo vamos a conseguir», opinó.

El Kremlin consideró hoy «extremadamente importante» dicha cumbre para lograr una paz duradera en Ucrania.

«Esos contactos serían extremadamente importantes en el contexto del arreglo ucraniano (…) Sin lugar a dudas, esa reunión es necesaria», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, durante su rueda de prensa telefónica diaria.EFE

