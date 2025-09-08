Ruto acusa a la arquitectura financiera global de ser «una nueva forma de colonialismo»

The Swiss voice in the world since 1935

Adís Abeba, 8 sep (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, denunció este lunes que la arquitectura financiera global se ha convertido en un agente de «una nueva forma de colonialismo», al considerar que castiga a los países pobres con tasas de interés altas mientras recompensa a los ricos con tipos muy bajos.

«Esta injusticia encierra a los países en desarrollo en ciclos de deuda y dependencia, negándoles los recursos que necesitan para invertir en crecimiento, oportunidades y dignidad para su gente», afirmó Ruto durante un evento celebrado en los márgenes de la segunda Cumbre del Clima de África (ACS, en sus siglas en inglés) que tiene lugar en Adís Abeba.

El mandatario keniano aseguró que no permanecerá en silencio hasta que se reforme la que consideró una arquitectura financiera internacional «injusta», al sostener que el sistema actual perjudica «gravemente» a los países en desarrollo y «socava la promesa de prosperidad compartida».

«Ha llegado el momento de establecer un orden financiero justo y equitativo que reconozca las aspiraciones de todas las naciones y brinde a cada país la oportunidad de prosperar», subrayó.

La cumbre, coorganizada por la Unión Africana (UA) y el Gobierno etíope, reúne desde este lunes en Adís Abeba a líderes africanos que buscan una posición común continental para impulsar soluciones frente a la crisis climática en foros internacionales como la ONU o el G20.

El encuentro, que congrega a dirigentes, representantes políticos y miembros de la sociedad civil de África y de la comunidad internacional, se celebra hasta el próximo miércoles bajo el lema «Acelerar las soluciones climáticas globales: financiar el desarrollo resiliente y verde de África». EFE

