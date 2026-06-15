Ruto exigirá ante el G7 una reforma financiera global sin «dependencia» ni «caridad»

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Nairobi, 15 jun (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, afirmó este lunes que exigirá en la cumbre del Grupo de los Siete (G7) en Évian (Francia) una reforma de la arquitectura financiera global y de los organismos multilaterales que no se base en la “dependencia” o la “caridad”.

“Voy a adoptar una postura muy firme y franca: como pueblo, no queremos relaciones con otros basadas en la dependencia. No, queremos una relación de igualdad soberana”, dijo Ruto durante una rueda de prensa en la sede de la Presidencia en Nairobi antes de viajar a la cumbre, que se celebra desde este lunes hasta el miércoles.

“Mañana (martes) defenderé una postura donde las relaciones no se basen en la caridad, la ayuda o la asistencia, sino en asociaciones de beneficio mutuo. No una relación basada en la extracción de nuestros recursos, sino en inversiones que nos beneficien a nosotros y a quienes invierten”, añadió el mandatario sobre su participación en el foro del G7, al que Kenia acude como país invitado.

Se espera que el jefe de Estado keniano intervenga en la 52ª cumbre del G7 (grupo integrado por las siete economías más industrializadas y avanzadas del mundo), en la que representará los intereses de África al ser el único líder del continente invitado.

En ese sentido, Ruto aseguró que Kenia asumirá un papel de liderazgo en representación de África para lograr un cambio en los foros internacionales y abogar por una gobernanza que reconozca a todas las naciones por igual.

“Cualquier injusticia en cualquier lugar es una injusticia en todas partes y no seremos víctimas de ello”, advirtió el mandatario parafraseando al activista estadounidense por los derechos humanos Martin Luther King.

Ruto también señaló que el modelo vigente de la ONU ya no es sostenible ni democrático.

“Hemos tenido una Organización de las Naciones Unidas que trata a algunos como más iguales que a otros. Decimos que ya no es sostenible, que ya no es aceptable tener una organización que no sea representativa, que no se rija por principios democráticos y que no rinda cuentas”, criticó.

El G7 es un foro político y económico informal integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, aunque la Unión Europea viene a ser un miembro de facto al tener representación política permanente. EFE

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