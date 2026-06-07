Ruto parte hacia Bélgica, Noruega y Finlandia para impulsar exportaciones y cooperación

3 minutos

Nairobi, 7 jun (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, partió este domingo para realizar una gira europea por Bélgica, Noruega y Finlandia, que incluirá reuniones con el liderazgo de la Unión Europea (UE), con el objetivo de impulsar las exportaciones de productos kenianos y la cooperación, informó la Presidencia.

El viaje, que incluye visitas oficiales a Bélgica y Noruega y una visita de Estado a Finlandia, busca «atraer inversiones, ampliar el acceso al mercado de productos kenianos y reforzar las alianzas que impulsen las exportaciones, generen empleo e impulsen el crecimiento económico», señaló la oficina de Ruto en un comunicado.

En Bélgica, Ruto mantendrá encuentros con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con quienes hablará sobre la implementación del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre Kenia y la UE, que entró en vigor en julio de 2024.

Esta reunión «contribuirá a generar mayores oportunidades para los agricultores y exportadores kenianos, especialmente en los sectores del té, el café, las flores cortadas, la horticultura y otros productos de valor añadido», señaló el comunicado.

Asimismo, el mandatario keniano se reunirá con el rey Felipe de Bélgica y el ministro-presidente de la región de Flandes, Matthias Diependaele, así como con líderes empresariales, con los que abordará «oportunidades en materia de valor añadido, industria manufacturera, agricultura y logística».

En Noruega, Ruto participará en el Foro de Negocios Kenia-Noruega, donde inversores de ambas partes explorarán posibles inversiones en «las energías renovables, la movilidad eléctrica, la economía azul, la agricultura climáticamente inteligente y otros sectores».

Asimismo, el presidente se reunirá con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, y el príncipe heredero Haakon.

Finalmente, Ruto visitará Finlandia tras ser invitado por su homólogo de ese país, Alexander Stubb, que realizó una visita de Estado a Kenia en mayo de 2025.

«La visita de Estado profundizará la cooperación en materia de educación, tecnología y digitalización, energía limpia, sostenibilidad medioambiental, salud y paz y seguridad», además de allanar el camino para «nuevas alianzas y acuerdos que refuercen aún más las relaciones bilaterales y la cooperación económica», destacó la Presidencia keniana.

Ruto participará en el Foro de Negocios Kenia-Finlandia con inversores y empresarios y en las Conversaciones de Kultaranta, un foro internacional anual dedicado a la política exterior y la seguridad.

«La inclusión de África como pilar fundamental de los debates de este año brinda a Kenia una importante oportunidad para impulsar las prioridades del continente en materia de paz, seguridad, desarrollo sostenible y reformas del sistema internacional», según el comunicado.

Según datos de la Unión Europea, el comercio total entre la UE y Kenia alcanzó los 3.400 millones de euros en 2023, con un aumento de más del 50 % en la última década.

Además, la UE es el principal destino de exportación de Kenia -con un 14 % del total- y las inversiones europeas en el país han aumentado un 61 % desde 2013. EFE

lbg/rcf