Ruto pide a Zelenski que facilite retorno de kenianos reclutados para la guerra de Ucrania

Nairobi, 7 nov (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, mantuvo una llamada con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y ambos hablaron sobre los jóvenes kenianos «reclutados ilegalmente» para luchar en la guerra de Ucrania, después de las informaciones sobre la presencia de ciudadanos africanos combatiendo en el bando ruso desde el inicio del conflicto en febrero de 2022.

«Hemos expresado nuestra preocupación por los jóvenes kenianos que han sido reclutados ilegalmente para luchar en la guerra de Ucrania y hemos acordado concienciar sobre los peligros de este tipo de iniciativas», informó Ruto al filo de la pasada medianoche a través de la red social X.

El mandatario keniano le pidió a Zelenski «que facilite la liberación de cualquier keniano que se encuentre bajo custodia ucraniana» y agradeció que éste «accediera» a la solicitud.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, se ha reportado la presencia de cientos de africanos luchando en el bando ruso. Aunque algunos lo hacen de manera voluntaria como mercenarios, otros han denunciado engaños y coacciones.

Los países de origen, sin embargo, no suelen reclamar la liberación de estas personas, algunas de las cuales recibieron un pasaporte ruso.

El pasado septiembre, Kenia reveló que estaba investigando informaciones sobre ciudadanos del país que, tras haber sido presuntamente «traficados» a Rusia, estaban retenidos como prisioneros de guerra por Ucrania.

Finalmente, el Gobierno keniano informó sobre el retorno de al menos tres nacionales en esta situación.

Entonces, el portavoz de la administración ucraniana responsable de los prisioneros de guerra, Petro Yatsenko, afirmó en declaraciones a medios internacionales que ciudadanos de países como Somalia, Sierra Leona, Togo, Cuba y Sri Lanka, entre otros, se encuentran actualmente capturados en campos ucranianos, si bien la mayoría de ellos mueren o resultan gravemente heridos antes, aseguró.

Asimismo, la cadena británica BBC reportó también en septiembre el rescate en Nairobi de más de más de veinte personas presuntamente víctimas de una red de tráfico para ser llevadas a Rusia. EFE

lbg/ah