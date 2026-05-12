Ruto pide una nueva arquitectura internacional: «África no busca privilegio sino justicia»

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Nairobi, 12 may (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, pidió este martes reformar la arquitectura internacional, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU, para que haya una mayor justicia para los países africanos, en una histórica cumbre francoafricana de dos días que se celebra en Nairobi.

«África no busca privilegio, sino justicia; no buscamos excluir, sino incluir. No buscamos la confrontación, sino una asociación basada en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida», declaró Ruto en el Centro Internacional de Convenciones Kenyatta en la inauguración de la última jornada de la Cumbre África Adelante.

Ruto consideró «indefendible» que un continente con casi 1.600 millones de habitantes y 54 países soberanos se encuentre «excluido» del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que da lugar a una «erosión» de su legitimidad, credibilidad y confianza.

Así, pidió a la comunidad internacional reconocer «sin ambigüedades ni retrasos» que África merece tener la misma voz que el resto de países en este organismo.

«La reforma del Consejo de Seguridad no es solo un ajuste institucional, es una obligación moral y una necesidad estratégica. Y es indispensable para restaurar la confianza y la legitimidad en el orden internacional», añadió.

Del mismo modo, pidió cambiar un sistema financiero internacional que es «estructuralmente desigual», y en el que los países africanos se enfrentan a «desproporcionadamente altos costes de préstamos», así como restricciones en el acceso a financiación y a «percepciones distorsionadas» de riesgo.

El mandatario keniano también criticó el «sesgo inherente» a los sistemas de calificación crediticia globales, que «perjudican» a las economías del continente, aumentan el costo del capital y «desalientan» la inversión a largo plazo.

Esta situación no es «sostenible ni justa», y supone una de las «principales limitaciones» para la capacidad de los países africanos de financiar la construcción de nueva infraestructura, de industrializarse, de adaptarse al cambio climático y de lograr una transformación económica.

«Esta cumbre, por lo tanto, representa una oportunidad para definir una nueva era de colaboración entre África y sus socios, una nueva era basada no en la dependencia, sino en la dignidad; no en la extracción, sino en la creación de valor; y no en las transacciones a corto plazo, sino en la prosperidad compartida a largo plazo», concluyó Ruto.

La Cumbre África Adelante, copresidida por Ruto y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, es la primera de este tipo que acoge un país anglófono desde que empezaron estas reuniones en 1973, y cuenta con la asistencia de una treintena de jefes de Estado y Gobierno africanos.

La primera jornada, que tuvo lugar el lunes en la Universidad de Nairobi, se centró en un foro de negocios, en asuntos culturales y en el deporte.

Esta segunda jornada acoge una sesión política e institucional con los líderes africanos, que abordarán asuntos como paz y seguridad, reforma de la arquitectura financiera internacional, transición energética o tecnología digital e inteligencia artificial.

Tras perder influencia en sus excolonias africanas, Francia busca en esta cumbre nuevas alianzas estratégicas con África, más allá de su tradicional esfera de influencia francófona. EFE

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