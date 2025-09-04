Ruto y el mando militar de EE.UU. en África buscan nuevas vías de cooperación en seguridad

2 minutos

Nairobi, 4 sep (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, se reunió con el nuevo comandante del Mando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM), general Dagvin Anderson, con quien trató la necesidad de buscar fórmulas «más sólidas, colaborativas e innovadoras» para afrontar los desafíos de seguridad en la región.

«Kenia valora sus relaciones sólidas y duraderas con los Estados Unidos, especialmente en la promoción de la paz y la seguridad en nuestra región», afirmó Ruto en un mensaje publicado en la red social X en la madrugada de este jueves.

El mandatario keniano añadió que, durante la reunión -celebrada el miércoles en la State House (sede de la Presidencia en Nairobi)-, ambos reafirmaron su compromiso de construir «alianzas exitosas» que salvaguarden la paz y la estabilidad.

La visita de Anderson tuvo lugar tras su paso por Somalia, en lo que fue su primera visita a ese país desde que asumió el cargo el pasado 15 de agosto.

En Somalia, Anderson se reunió con los líderes somalíes, estadounidenses y de la Unión Africana, «reafirmando el compromiso de Estados Unidos con la seguridad y la paz regionales», según detalló AFRICOM en un breve comunicado.

El mando militar de EE.UU. compartió este mensaje después de que a principios de año surgieran algunas dudas sobre su futuro cuando la cadena estadounidense NBC aseguró el pasado febrero que el Gobierno del presidente Donald Trump estaba estudiando una orden ejecutiva para desmantelar AFRICOM y transferirlo al comando europeo (EUCOM).

Según el canal, que citaba entonces fuentes familiarizadas con esos planes, el cierre de AFRICOM forma parte del objetivo de Trump de reducir el tamaño del Pentágono, eliminar burocracia y retirar tropas estadounidenses de ciertas zonas de África.

EE.UU. apoya regularmente a las tropas somalíes en su lucha contra el yihadismo, ya sea contra Al Shabab -grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda- o contra su rival, la filial del Estado Islámico (EI) en el país. EFE

