Rutte, seguro de que los «esfuerzos» de EE.UU. «finalmente restaurarán la paz» en Ucrania

1 minuto

Bruselas, 2 dic (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se mostró este martes seguro de que los «esfuerzos» de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania «finalmente restaurarán la paz en Europa».

«Estoy seguro de que estos esfuerzos constantes finalmente restaurarán la paz en Europa», declaró Rutte en una rueda de prensa previa a la reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN que se celebra el miércoles en Bruselas. EFE

