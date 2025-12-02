Rutte, seguro de que los «esfuerzos» de EE.UU. «finalmente restaurarán la paz» en Ucrania

Bruselas, 2 dic (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se mostró este martes seguro de que los «esfuerzos» de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania «finalmente restaurarán la paz en Europa».

«Estoy seguro de que estos esfuerzos constantes finalmente restaurarán la paz en Europa», declaró Rutte en una rueda de prensa previa a la reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN que se celebra el miércoles en Bruselas.

El político también dijo que la Alianza «da la bienvenida a los esfuerzos en marcha liderados por Estados Unidos» para poner fin al conflicto en Ucrania.

La propuesta inicial de Estados Unidos sobre un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, que ha sido posteriormente modificada, incluía referencias a la OTAN.

Sin embargo, Rutte aseguró hoy que en lo referente a los elementos relacionados con la Alianza de un futuro pacto de paz, «eso se tratará de manera separada y obviamente eso incluirá a la OTAN».

«Creo que es muy bueno que Estados Unidos esté haciendo propuestas. Tienes que empezar de algún modo, tienes que tener propuestas sobre la mesa», comentó Rutte, y agregó que la OTAN está siguiendo de cerca las conversaciones de paz que se están llevando a cabo en los últimos días.

«Tanto en Ginebra como hace dos días en Miami, se han celebrado conversaciones con la parte ucraniana y hoy se han celebrado conversaciones con la parte rusa. Seguimos de cerca la situación», comentó, sobre la visita del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, a Moscú.

Preguntado por si la OTAN sigue respaldando lo acordado en la cumbre de líderes aliados de 2008 en Bucarest, en la que se prometió a Ucrania entrar en la Alianza en el futuro, Rutte recordó que en la declaración aprobada en la cita de mandatarios aliados de Washington el año pasado se destacó que el camino de Kiev hacia la organización transatlántica es «irreversible».

De todas formas, admitió que en la actualidad no existe en la Alianza la unanimidad necesaria para aceptar a Ucrania ya como miembro.

«Esa es una de las razones por las que cuando se trata de un futuro acuerdo de paz, estamos debatiendo cómo, si no con la membresía de la OTAN, podemos asegurar que Ucrania está protegida por sí misma, pero también con ayuda de otros, de modo que los rusos no lo vuelvan a intentar», comunicó.

En la reunión de ministros de Exteriores de este miércoles no estará presente el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y EE.UU. será representado por el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

Rutte destacó que Rubio está “muy involucrado” en las negociaciones sobre Ucrania y que está en “contacto constante” con él.

“Está trabajando muy duro, teniendo que ocuparse no solo de la situación en Ucrania, sino de muchos otros asuntos que le competen. Acepto totalmente que no pueda estar aquí mañana, y no le daría ninguna importancia”, apuntó.

Rutte también afirmó que quiere ver la guerra terminar con una Ucrania «soberana» y una Rusia que no vuelva a intentar atacar al país que ahora ha invadido. EFE

