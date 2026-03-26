Rutte, sobre posibles filtraciones húngaras a Moscú: todos los aliados ven la amenaza rusa

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Bruselas, 26 mar (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recalcó este jueves que «los 32 aliados» consideran que Rusia es «la amenaza más importante» para la Alianza Atlántica y hacen lo necesario para disuadirla, preguntado por la presunta filtración por parte de Hungría al Kremlin de información confidencial de reuniones de la Unión Europea (UE).

«Los 32 aliados coinciden en que Rusia es nuestra amenaza más importante. No hay duda alguna sobre esa amenaza para nuestra seguridad, tanto en el presente como a largo plazo. Además, los 32 aliados están plenamente comprometidos con garantizar que contemos con una defensa colectiva eficaz», indicó Rutte en una rueda de prensa con motivo de la presentación del informe anual de la OTAN de 2025.

El ex primer ministro neerlandés respondió así a una pregunta sobre informaciones según las cuales el ministro húngaro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, habría revelado a su homólogo ruso el contenido de conversaciones ministeriales a puerta cerrada, una cuestión que ha llevado a la Comisión Europea a pedir explicaciones a Budapest.

Rutte insistió en la unanimidad de todos los aliados sobre Rusia. «Tomamos las medidas necesarias para asegurarnos de que podamos disuadir cualquier amenaza, por lo que trabajamos juntos, junto con todos los aliados, en ello cada día», añadió.

Szijjártó ha admitido que suele tener contactos directos con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, antes y después de las reuniones del Consejo Europeo, aunque le restó importancia, al considerar esas comunicaciones como parte de su trabajo diplomático.

La polémica sobre posibles filtraciones ha estallado en plena campaña electoral ante las elecciones del 12 de abril, en las que el líder opositor conservador Péter Magyar podría arrebatar el poder al primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, que gobierna desde 2010 con amplia mayoría. EFE

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