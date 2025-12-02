Rutte: ataque de Ucrania contra petroleros que iban a Rusia muestra riesgo para seguridad

Bruselas, 2 dic (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este martes que el ataque ucraniano en el mar Negro contra dos petroleros que iban a cargar crudo en un puerto ruso muestra «el riesgo más amplio» que supone para la seguridad el actual el conflicto entre Rusia y Ucrania

«Realmente creo que este incidente es, de nuevo, otra prueba más del riesgo más amplio para la seguridad planteado por la guerra de Rusia contra Ucrania», declaró Rutte en una rueda de prensa previa a la reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN que se celebra el miércoles en Bruselas.

Rutte indicó que en la Alianza han visto las informaciones sobre ese suceso y también han oído «las preocupaciones expresadas por Turquía», miembro de la OTAN, «sobre la seguridad en el mar Negro».

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, describió este lunes como «inexcusable» el ataque ucraniano contra dos petroleros en el mar Negro que iban a cargar crudo en un puerto ruso.

«La guerra entre Rusia y Ucrania ha llegado a una dimensión que amenaza la seguridad de la navegación en el mar Negro. El ataque, el viernes pasado, a buques de la marina mercante en nuestra zona económica exclusiva muestra una escalada preocupante», dijo Erdogan.

Ucrania reivindicó los dos ataques con drones navales contra los petroleros Kairos y Virat, ambos abanderados en Gambia y sin carga en el momento del ataque, que se dirigían al puerto ruso de Novorosíisk, en el Mar Negro, supuestamente para cargar crudo ruso.

En el Kairos se produjo un enorme incendio que solo pudo ser apagado horas más tarde con la intervención de buques turcos de extinción de fuegos, mientras que el Virat perdió maniobrabilidad pero no registró mayores daños.

No hubo víctimas, aunque la tripulación del Kairos tuvo que ser evacuada por barcos de rescate turco. EFE

