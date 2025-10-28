Rutte: la estrategia china en biotecnología «utiliza como arma» las cadenas de suministro

Bruselas, 28 oct (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este martes que la estrategia de China en el ámbito de la biotecnología «utiliza como arma» cadenas de suministro y restricciones comerciales, y llamó a «ganar» a Pekín y Rusia en lo referente a esa disciplina científica.

«China ha realizado rápidos avances en biotecnología, incluida la edición genética y la biología sintética para aplicaciones militares y de doble uso. La estrategia de China en esta área utiliza como arma las cadenas de suministro y las restricciones comerciales, por ejemplo, en lo referente a la genética humana y los materiales críticos», declaró.

El político neerlandés se pronunció en ese sentido durante una conferencia de la Alianza dedicada a la biotecnología celebrada en Bruselas.

Afirmó que China ha logrado dominar el sector concentrando la producción dentro de su país y «al mismo tiempo, imponiendo restricciones a las exportaciones para conseguir ventajas geoestratégicas».

Subrayó que la biotecnología es un sector prioritario para Pekín y que la financiación pública china para la investigación biotecnológica alcanzó los 3.000 millones de dólares en 2023.

Añadió que Rusia, por su parte, «ha estado aprovechando su experiencia para realizar investigación biológica encubierta».

«Rusia busca explotar herramientas maliciosas, como su programa de armas biológicas, que puede usar contra sus adversarios, así que básicamente el mensaje es que no podemos permitir que China, Rusia y otros se aprovechen de la ventaja. Y sabemos que todos trabajan junto a Corea del Norte, Irán, etc. Mira lo que están haciendo en Ucrania», aseveró.

Por tanto, instó a permanecer «en la vanguardia de la innovación» y a «acelerar el desarrollo y adopción de tecnologías críticas para la defensa».

«Y para esto, junto a la innovación, también es imperativo invertir», apuntó, y animó a los aliados de la OTAN a que, para el futuro, «incrementen los esfuerzos para garantizar que permanecemos en la vanguardia de la revolución biotecnológica».

Dijo creer que los aliados «tienen lo que hace falta para dar forma al futuro», y mencionó la «infraestructura de primera clase, mano de obra altamente cualificada, capacidades sólidas de investigación y desarrollo y más».

En referencia a los asistentes a la conferencia, Rutte declaró que con ellos «y a través de ellos, podemos, y lo haremos, proporcionar la biotecnología que necesitamos para la defensa y la seguridad de la Alianza».

«Ganar a los rusos y los chinos, me encantaría hacerlo, pero no puedo hacerlo solo. Os necesito para ello», resaltó. EFE

