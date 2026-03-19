Rutte: la OTAN debate bloqueo de Ormuz y los aliados encontrarán una solución

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Bruselas, 19 mar (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este jueves que los aliados mantienen «intensos debates» sobre cómo abordar el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz por parte de Irán, y se mostró confiado en que «como siempre, encontrarán una solución».

«Están debatiendo intensamente entre ellos, con Estados Unidos y entre ellos mismos, sobre cuál es la mejor manera de abordar este enorme problema de seguridad. (…) Estoy convencido de que los aliados, como siempre, harán todo lo posible en defensa de nuestro interés común, por lo que encontraremos una solución», indicó Rutte en una rueda de prensa junto al presidente de Rumanía, Nicusor Dan. EFE

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