Rutte: La violación del espacio aéreo polaco por drones rusos no es un incidente aislado
Bruselas, 10 sep (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este miércoles que la violación del espacio aéreo de Polonia la pasada noche por drones rusos «no es un incidente aislado» y se «está analizando», sin entrar en si fue una acción intencionada.
«Se está llevando a cabo una evaluación completa del incidente. Lo que está claro es que la violación de anoche no es un incidente aislado», dijo Rutte en una breve declaración a la prensa tras una reunión del Consejo del Atlántico Norte solicitada por Varsovia. EFE
