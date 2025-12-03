Rutte: Mientras siguen las conversaciones de paz, hay que mantener fuerte a Ucrania

1 minuto

Bruselas, 3 dic (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este miércoles que, mientras prosiguen las conversaciones diplomáticas por la paz en Ucrania, es necesario mantener el apoyo militar al país para que las afronte desde la posición más fuerte posible.

“Las conversaciones de paz siguen en marcha. Eso es bueno, pero al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos de que, mientras se desarrollan y no sabemos cuándo terminarán, Ucrania se encuentre en la posición más fuerte posible para continuar la lucha, para defenderse de los rusos”, indicó Rutte ante la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la Alianza. EFE

