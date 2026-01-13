Rutte: No hay desencuentros en la OTAN sobre la seguridad del Ártico

4 minutos

Bruselas, 13 ene (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este martes que “no hay desencuentros” entre los miembros de la Alianza Atlántica en lo que se refiere a la seguridad del Ártico, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no haya descartado el uso de la fuerza militar para controlar Groenlandia, territorio autónomo dependiente de otro aliado, Dinamarca.

“Cuando hablamos de la seguridad de la región ártica, no hay desacuerdo dentro de la Alianza”, subrayó Rutte en un debate organizado por el grupo de los liberales en el Parlamento Europeo, al ser preguntado por el conflicto sobre Groenlandia.

En ese contexto, señaló que la cuestión de la seguridad ártica no afecta solo a los siete países que se sitúan geográficamente en esa zona (todos ellos de la OTAN menos Rusia), sino también a otros aliados como el Reino Unido o Alemania, “que quieren ayudar aquí para garantizar que la región ártica, es decir, Estados Unidos, Canadá y Europa, permanezca segura”.

Rutte también fue preguntado por una eurodiputada danesa sobre las pretensiones de Trump de hacerse con Groenlandia, la mayor isla del mundo, estratégicamente situada y rica en minerales por explotar, cuando ya hay un acuerdo entre Dinamarca y EE.UU. de 1951 en el que se da vía libre a un despliegue ilimitado de tropas estadounidenses en ese territorio.

El secretario general de la Alianza respondió que, cuando hay debates entre aliados, su misión es asegurarse de que “resolvamos los problemas, y en lo que respecta a la protección del Ártico, esa es mi función”.

“Nunca puedo hacer comentarios al respecto. Es imposible hacerlo en público, y lo que estoy haciendo con Estados Unidos, Canadá y todos nuestros aliados en Europa es asegurarme de que no nos centremos solo en Groenlandia, ya que se trata de un problema que afecta a todo el Ártico”, puntualizó.

A la afirmación de la diputada danesa de que no hay barcos rusos ni chinos alrededor de Groenlandia, Rutte pidió no ser “ingenuos, aunque ahora mismo no haya muchos barcos navegando”, y recordó que se están abriendo nuevas rutas marítimas en el Ártico.

Rutte recordó que EE. UU. llegó a tener “miles” de soldados en Groenlandia gracias al acuerdo de 1951, aunque cifró en unos 150 los que mantiene actualmente en rotación.

“Dinamarca se muestra totalmente tranquila ante la posibilidad de que Estados Unidos pueda tener una presencia mucho mayor en el futuro”, destacó.

Amenaza de Rusia y China

Rutte insistió por otra parte en que Rusia sigue siendo la amenaza más importante para la Alianza y que Moscú “busca una confrontación a largo plazo, y no está sola”, sino que colabora con China, Irán y Corea del Norte.

Por lo que respecta a Estados Unidos, dijo que una de las razones por las que los aliados se han comprometido a elevar el gasto en defensa al 5 % de su PIB en un periodo de diez años es porque “ya ha pasado el tiempo en que podíamos dejar que EE. UU. se hiciera cargo de nuestra seguridad”.

“Estados Unidos está totalmente comprometido con la OTAN, pero este compromiso viene acompañado de una expectativa clara y duradera de que Europa y Canadá asuman una mayor responsabilidad en materia de seguridad, lo cual me parece justo”, indicó, y agregó que cree “firmemente en que la relación transatlántica con Estados Unidos y Canadá es crucial, no solo hoy, sino también a largo plazo”.

Dejó claro que, si no hubiera sido por Trump, países que antes del verano no llegaban al 2 % del PIB de gasto -y aludió a España, Italia y Bélgica-, no se habrían comprometido a elevar la inversión.

“Demos gracias por lo que hizo Trump, que nos animó mucho (…). Diría que es gracias al presidente Trump. Sé que ahora todos me odiarán por decir esto, pero es lo que creo, y lo voy a repetir, y por eso necesitamos una relación transatlántica”, concluyó. EFE

