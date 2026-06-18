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Rutte: Si estalla una guerra, EE. UU. hará lo máximo por la OTAN pero no todo lo prometido

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Bruselas, 18 jun (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este jueves que no puede decir que Estados Unidos vaya a poner a disposición de la OTAN recursos militares que había comprometido, tras anunciar que ajustará su contribución a la planificación de fuerzas, pero aseguró que hará “lo máximo” por la Alianza.

“Si estalla una guerra, está claro que todos los aliados, incluido Estados Unidos, harán todo lo que esté en su mano. No digo que puedan cumplir todo lo que prometieron en el marco del modelo de fuerzas de la OTAN, pero sí que darán lo máximo de sí mismos”, indicó Rutte ante la prensa a su llegada a una reunión de ministros aliados de Defensa. EFE

rja-mb/rml

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