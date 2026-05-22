Rutte asegura compromiso de todos los aliados: la respuesta a un ataque sería devastadora

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Helsingborg (Suecia), 22 may (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, garantizó el compromiso de todos los aliados pese a que «algunos lo han puesto en duda», y aseguró que la respuesta a un ataque a la Alianza sería «devastadora».

«Sé que algunos han puesto en duda ese vínculo, y tal vez incluso han cuestionado la determinación de esta Alianza para permanecer unida frente a un adversario, así que permítanme ser muy claro. El compromiso de los aliados con el artículo 5 es inquebrantable», declaró Rutte en una rueda de prensa al término de una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN. EFE

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