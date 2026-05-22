Rutte asegura compromiso de todos los aliados: la respuesta a un ataque sería devastadora

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Helsingborg (Suecia), 22 may (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, garantizó el compromiso de todos los aliados pese a que «algunos lo han puesto en duda», y aseguró que la respuesta a un ataque a la Alianza sería «devastadora».

«Sé que algunos han puesto en duda ese vínculo, y tal vez incluso han cuestionado la determinación de esta Alianza para permanecer unida frente a un adversario, así que permítanme ser muy claro. El compromiso de los aliados con el artículo 5 es inquebrantable», declaró Rutte en una rueda de prensa al término de una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN.

Durante el encuentro de dos días en la ciudad sueca de Helsingborg, los aliados recibieron la noticia de que Estados Unidos finalmente enviará 5.000 efectivos a Polonia después de haber cancelado un despliegue previsto de 4.000 en ese país, y tras decidir replegar a 5.000 soldados estacionados en Alemania.

Preguntado por si creía que los países europeos serían capaces de garantizar su protección sin Estados Unidos, Rutte dejó claro que «no nos estamos preparando para esa (…) pregunta».

En cambio, dejó claro que Estados Unidos quiere «seguir participando muy activamente en la OTAN» a la vez que espera que los europeos gasten juntos lo mismo que ellos en defensa y «asuman mayor responsabilidad en la defensa de la parte europea de la OTAN».

Insistió en que Estados Unidos seguirá «presente a largo plazo en lo que respecta a lo nuclear, pero también en lo convencional», en Europa.

«No hay que olvidar que la defensa del territorio continental de Estados Unidos comienza en Noruega, y ¿por qué comienza en Noruega? Porque esos enormes submarinos nucleares de Rusia, si logran pasar por Noruega, pueden acercarse demasiado a la costa estadounidense, lo que supondría una amenaza directa para Estados Unidos», ejemplificó.

De ese modo, Rutte afirmó que la OTAN «no solo está ahí para defender el continente europeo, sino también para defender el territorio continental de Estados Unidos».

«Así que estamos juntos en esto», apostilló.

En la misma línea, reconoció que siempre le ha «parecido extraño que una parte del mundo tan rica -Europa es una parte muy rica, quizá la más rica del mundo-, necesite el apoyo de otra parte del mundo para defenderse de los rusos en la medida en que lo hace ahora, en la que dependemos en exceso de un único aliado, que es Estados Unidos».

«Lo que veremos en los próximos años será un cambio hacia una mayor igualdad, en el que los europeos asumirán esta mayor responsabilidad, con Estados Unidos firmemente anclado en la relación transatlántica», concluyó. EFE

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