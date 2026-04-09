Rutte asegura que «casi sin excepción» la OTAN ha respondido a las solicitudes de EE.UU.

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Washington, 9 abr (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este jueves que «casi sin excepción» los miembros de la Alianza están cumpliendo con las peticiones de apoyo de Estados Unidos en la guerra en Irán, aunque reconoció que algunos fueron algo «lentos» en su respuesta.

«Lo que observo hoy al mirar a Europa es a unos aliados que brindan un apoyo masivo, facilitando bases logísticas y adoptando otras medidas para asegurar que el poderoso ejército estadounidense logre impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Casi sin excepción, los aliados están haciendo todo lo que EE.UU. les solicitan», dijo Rutte.

En un debate en el Instituto Ronald Reagan de Washington, el jefe de la Alianza indicó que «cuando llegó el momento de proporcionar el apoyo logístico y de otro tipo que EE.UU. necesitaba en Irán, algunos aliados se mostraron un tanto lentos».

No obstante agregó que, «para ser justos», también fueron «soprendidos» por la ofensiva lanzada por EE.UU. e Israel el pasado 28 de febrero sin consultar a los miembros del bloque ni el resto de las naciones aliadas.

Advirtió que «comprende» la estrategia del presidente estadounidense, Donald Trump, que «con el fin de preservar el factor sorpresa en los ataques iniciales, optó por no informar a los aliados con antelación».

Rutte, que este miércoles se reunió durante dos horas con Trump en el Despacho Oval, intentó rebajar tensiones en un momento en el que la Casa Blanca recrudece sus críticas a la alianza e incluso amaga, directamente, con la salida de la organización.

El mandatario estadounidense también ha criticado duramente a los miembros del bloque, a los que ha calificado de «cobardes» por no apoyar en un plan para garantizar el paso por el estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como represalia a la guerra, un conflicto que los países europeos sostienen que no es asunto suyo.

Rutte defendió, sin embargo, que «el Reino Unido, en particular, lidera una coalición de países que están alineando las herramientas militares, políticas y económicas que serán necesarias para garantizar el libre paso a través del estrecho de Ormuz», a cuya reapertura está supeditado el actual alto el fuego temporal entre EE.UU. e Irán.

Insistió, como ya hizo tras su reunión con Trump, en que «los aliados reconocen (….) que nos encontramos en un periodo de cambio profundo en la Alianza Transatlántica».

Preguntado sobre la posibilidad de que EE.UU. se retire de la OTAN, como ya ha amenazado Trump, Rutte no contestó directamente y en su lugar repitió que el mandatario estadounidense le trasladó su «decepción», aunque resaltó la conversación «franca» sostenida por ambos líderes.

El secretario general de la OTAN abordó también el aumento en la inversión en defensa de los países miembros del bloque y concluyó que «se trata de una transición de una codependencia insana hacia una Alianza Transatlántica cimentada en una verdadera asociación» y apeló a un «cambio de mentalidad», que aseguró, «ya está en marcha». EFE

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