Rutte califica como «un gran paso» las garantías de seguridad de EEUU a Ucrania

2 minutos

Washington, 18 ago (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, definió este lunes como un «gran paso» y «un logro que marca la diferencia» el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Washington participará en las garantías de seguridad para Ucrania en colaboración con los socios europeos.

Rutte realizó estas declaraciones antes de un encuentro en la Casa Blanca entre Trump, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los mandatarios de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Finlandia.

Antes de esta cita, Trump había mantenido un encuentro con Zelenski y, ante los periodistas, avanzó que «más tarde» podría hacer un anuncio sobre garantías de seguridad a Ucrania tras terminar la discusión con los socios europeos.

«Les informaremos de ello quizá más tarde. Hoy nos reuniremos con siete personas estupendas, de países estupendos también, y hablaremos de ello», respondió Trump en el Despacho Oval a un periodista que le preguntó por la participación de las fuerzas de EE.UU. en esta seguridad para Kiev.

Pese a dejar abierta la puerta a la participación de EE.UU. en estas garantías, sí confirmó que los líderes europeos participarán de ellas.

«Todos ellos participarán, pero habrá mucha ayuda en lo que respecta a la seguridad. Habrá mucha ayuda. Va a ser bueno», apuntó sobre Europa.

En este sentido, Trump reconoció que los europeos «son la primera línea de defensa porque están allí»: «Son Europa, pero vamos a ayudarles», dijo.

«(Los líderes europeos) quieren brindar protección. Se sienten muy convencidos de ello, y les ayudaremos con eso. Creo que es muy importante», añadió. EFE

ma/vh