Rutte celebra la apertura de nueva fábrica de munición en Alemania como aporte a la OTAN

2 minutos

Berlín, 26 ago (EFE). – El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, celebró este miércoles la inauguración de una nueva gran fábrica de munición del consorcio Rheinmetall en Unterlüss (norte de Alemania) como un aporte importante al fortalecimiento de la alianza y a la seguridad de Europa en medio de grandes amenazas.

«Iniciativas como ésta son las que necesitamos para garantizar la seguridad y la prosperidad de nuestros países en un mundo lleno de amenazas», dijo Rutte en un discurso pronunciado durante la ceremonia de inauguración.

Rutte se refirió tanto a la amenaza rusa como al constante fortalecimiento militar de China ante lo que la OTAN tiene que estar preparada.

También destacó que la fábrica se había construido en un tiempo récord de 14 meses.

En lo que queda del año la fábrica deberá producir 25.000 proyectiles de artillería calibre de 155 milimetros, informó la compañía.

La demanda de este tipo de munición ha aumentado considerablemente desde el comienzo de la guerra de Ucrania en 2022.

A partir de 2027 la producción deberá alcanzar los 350.000 proyectiles anuales. Se calcula que la inversión para la nueva fábrica asciende a 500 millones de euros.

Según el presidente de Rheinmetall, Armin Pappenberg, se trata de «la fábrica de munición más grande de Europa y probablemente del mundo».

«Esa fábrica es una muestra de que Alemania está haciendo algo por nuestra seguridad y la seguridad en Europa», dijo el vicecanciller alemán y ministro de Finanzas, Lars Klingbeil

El primer paso, según Klingbeil fue el fondo de los 100.000 millones de euros. El segundo el cambio de la regla fiscal que permitirá a Alemania aumentar de manera radical su gasto en defensa.

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, por su parte, señaló que el calibre de 155 milímetros es el estándar para la artillería de la OTAN.

«La producción es necesaria porque necesitamos aprovisionar a los ucranianos y nuestro ejército también necesita tener munición suficiente. Un ejército sin munición no tiene fuerza disuasoria y no puede luchar», dijo Pistorius.

«A muchos nos gustaría vivir en un mundo en el que un proyecto como este no fuera necesaria pero está claro que es necesario», agregó.EFE

rz/rod