Rutte comparecerá en una investigación en Países Bajos sobre la gestión de la pandemia

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La Haya, 21 may (EFE).- El secretario general de la OTAN y exprimer ministro neerlandés, Mark Rutte, junto con varios exministros, virólogos y responsables sanitarios comparecerán a partir del 29 de mayo ante una comisión parlamentaria que investigará la gestión de la pandemia de COVID-19 en Países Bajos, en unas audiencias públicas con las que el Parlamento busca extraer lecciones para futuras crisis sanitarias.

La comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión de la pandemia de COVID-19 efecturará durante nueve semanas un total de 51 interrogatorios a 47 testigos, algunos de los cuales serán escuchados en más de una ocasión.

Las audiencias comenzarán el 29 de mayo con la comparecencia de la viróloga Marion Koopmans, una de las asesoras científicas más visibles durante la pandemia, y del exministro de Atención Médica Bruno Bruins.

Bruins, miembro del partido liberal VVD, ocupaba el cargo durante la primera fase de la pandemia y dimitió en marzo de 2020 después de desplomarse en pleno debate parlamentario debido a la presión política por la gestión de la crisis sanitaria.

Entre los principales nombres citados figura también Mark Rutte, quien lideró el Gobierno neerlandés durante la pandemia y encabezó las comparecencias públicas para anunciar y explicar las restricciones y medidas sanitarias.

También está prevista la comparecencia del exministro de Sanidad Hugo de Jonge, del partido democristiano CDA, principal rostro político de las medidas para frenar los contagios de COVID-19 durante los periodos más restrictivos, y ahora comisario del rey Guillermo Alejandro de Países Bajos para la provincia de Zelanda.

La investigación analizará la toma de decisiones en torno a las políticas contra la COVID-19 y el papel desempeñado por el Gobierno, el Parlamento, expertos e instituciones implicadas entre 2020 y 2022, un periodo en el que decenas de miles de personas murieron en Países Bajos y millones resultaron contagiadas.

El presidente de la comisión, el diputado Daan de Kort, subrayó que el objetivo principal no es señalar culpables, sino aprender lecciones para futuras crisis.

“La pregunta no es si habrá otra pandemia, sino cuándo”, señaló de Kort, quien aseguró que las conclusiones podrían servir para afrontar otros escenarios, como sabotajes o inundaciones.

Las sesiones estarán organizadas por temas semanales, entre ellos el inicio de la pandemia, la organización de la respuesta gubernamental, el impacto sobre el sistema sanitario, el cierre de escuelas, el toque de queda y los disturbios, la política de vacunación y certificados COVID, así como el papel del Parlamento durante la crisis.

La Cámara decidió en 2021 recurrir a este instrumento parlamentario, considerado el más contundente del sistema neerlandés de control político, para investigar decisiones de gran impacto social como los confinamientos, el cierre de centros educativos, la obligatoriedad de mascarillas o el toque de queda.

Los testigos comparecerán bajo juramento, lo que implica responsabilidad penal en caso de falso testimonio.

El Consejo de Seguridad neerlandés ya había concluido anteriormente que el Ejecutivo no estaba preparado para una pandemia y que gran parte de la gestión inicial se desarrolló de forma improvisada. EFE

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