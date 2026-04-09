Rutte comparte con Trump su preocupación por influencia de China y Rusia sobre Groenlandia

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Washington, 9 abr (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este jueves en Washington que comparte con el presidente estadounidense, Donald Trump, la preocupación por que China y Rusia «se involucren aún más» en Groenlandia y consideró que la Alianza Atlántica debe defenderse.

«Comparto su opinión de que existe un gran riesgo de que los rusos y los chinos se involucren aún más en el Ártico. Creo que el presidente tiene razón al afirmar que debemos defendernos. Lo que acordamos en Davos (donde se reunieron en enero en el Foro Económico Mundial) es, en primer lugar, que en lo que respecta al Ártico, la OTAN debe desempeñar un papel en esta zona», declaró Rutte al ser preguntado por el interés de Trump en hacerse con el control de la isla.

Trump, que ha amenazado en varias ocasiones con abandonar la Alianza Atlántica por la falta de apoyo en la guerra de Irán, ha asegurado que su descontento con la OTAN «comenzó con Groenlandia».

«Recuerden Groenlandia, ese enorme y mal gestionado pedazo de hielo», concluyó Trump en un mensaje en redes después de su encuentro con Rutte el miércoles, en aparente referencia a su escalada de enero, cuando dijo que no descartaba el uso de la fuerza para hacerse con la isla (un territorio autónomo de la corona danesa), lo que deparó el enfado muchos aliados.

El secretario general trasladó tras la reunión, que se celebró a puerta cerrada, que Trump se mostró «claramente decepcionado» con la OTAN, pero que también fue «receptivo» durante el encuentro.

Según Rutte, durante el Foro Económico de Davos se acordó que la Alianza Atlántica desempeñe un papel más activo en el área y se puso en marcha una operación para reforzar la seguridad en la región, en coordinación con Canadá y Estados Unidos.

Rutte explicó que, además, Dinamarca, Groenlandia y EE.UU. mantienen conversaciones bilaterales y trilaterales centradas en dos cuestiones: las posibles implicaciones de un cambio futuro en el estatus constitucional de Groenlandia dentro del Reino danés y las vías para evitar que Rusia y China accedan a su economía.

«¿Qué sucedería si Groenlandia modificara en el futuro su estatus constitucional dentro del Reino de Dinamarca? ¿Seguirían siendo válidos los acuerdos vigentes en tal escenario?», se preguntó Rutte.

«Creo que es una pregunta legítima y que puede ser respondida. Creo que tiene solución», añadió. EFE

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