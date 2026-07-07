Rutte confirma a la industria que hay “tendencia” de más inversión y le pide que responda

Compartir

3 minutos

Ankara, 7 jul (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dejó claro este martes a la industria de defensa de la Alianza que ya hay una “tendencia” de mayor inversión por parte de los países y que ahora debe responder incrementando la producción de armamento ante las necesidades que implica su disuasión y defensa.

“Como estamos en plena Copa del Mundo, voy a empezar con una pequeña analogía futbolística”, indicó Rutte durante una comparecencia en el Foro Industrial de Defensa de la Alianza, que protagoniza la primera jornada de la cumbre de líderes aliados en Ankara.

“El fútbol nos enseña que ningún equipo gana gracias a un solo jugador brillante. Todos somos importantes, nadie gana por sí solo. Lo mismo ocurre con la OTAN”, declaró Rutte.

Recordó que el pasado año, en la anterior cumbre de la Alianza en La Haya, los líderes acordaron invertir el 5 % del PIB en defensa, acelerar la producción y potenciar la innovación.

“Ya podemos ver los resultados: solo el año pasado, los aliados europeos y Canadá gastaron casi un 20 % más en defensa que el año anterior, lo que supone 139.000 millones de dólares adicionales”, dijo.

Además, si se consideran conjuntamente los años 2025 y 2026, anticipó que Canadá y los europeos destinarán 258.000 millones de dólares adicionales.

En definitiva, Rutte enfatizó que “está claro” que “el dinero está ahí y va a llegar mucho más, pero hay que ponerlo a trabajar”.

En concreto, el ex primer ministro neerlandés pidió que el dinero se invierta en adquirir capacidades que permitan una disuasión y defensa eficaces, y consideró que la industria de defensa está “allanando el camino mediante la inversión y la expansión de la producción en este ámbito”.

“Solo durante el último año, se han invertido 37.000 millones exclusivamente en reforzar nuestra propia base industrial de defensa”, recordó, y subrayó que el año que viene la OTAN tendrá capacidad para producir unos 4 millones de proyectiles de artillería al año, “casi el doble que el año pasado”.

“Pero el partido aún está lejos de haber terminado. Y, para ganarlo, necesitamos que todos los miembros del equipo pongan de su parte y trabajen más, y más rápido juntos”, indicó aludiendo de nuevo al símil futbolístico.

En ese contexto, consideró que es necesaria una “revolución industrial transatlántica en el ámbito de la defensa”.

“El zumbido de la maquinaria debe convertirse en un rugido”, concluyó.

Igualmente, Rutte instó a acabar con la burocracia en el mercado de la contratación pública y a nivel transfronterizo, y recalcó que los gobiernos también “deben crear las condiciones para que la industria se expanda y coopere”, pero advirtió de que “la industria de todas las naciones aquí representadas debe estar dispuesta a asumir más riesgos”.

Por su parte, dijo, los países deben ser “mucho más transparentes” sobre lo que necesitan y aseguró que van a “publicar por primera vez una declaración de necesidades consolidada” en la que se detallen los requisitos.

“El mercado está creciendo. Los aliados seguirán invirtiendo en defensa. No se trata de una anomalía, sino de una tendencia”, concluyó.

Rutte también abogó por “aprovechar la oportunidad” de mayor cooperación industrial y coproducción con Ucrania.

“Hoy nos encontramos en el umbral de la revolución industrial transatlántica en materia de defensa. Les pido que den un paso adelante y demuestren a nuestros ciudadanos que estamos preparados y somos capaces de protegerles en cualquier lugar y en cualquier momento”, concluyó. EFE

rja/mb/ajs

(vídeo)