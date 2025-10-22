Rutte cree que España no puede cumplir objetivos de la OTAN invirtiendo menos del 3,5%

1 minuto

Washington, 22 oct (EFE).- El secretario General de la OTAN, Mark Rutte, dijo este miércoles en Washington que cree que España no puede cumplir los objetivos de capacidad exigidos por la Alianza invirtiendo menos del 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB), tal y como ha propuesto Madrid.

«España se ha comprometido a cumplir los objetivos de capacidad. Ellos dicen ‘podemos hacerlo con un porcentaje inferior al 3,5 %’. Les dije que no podían y pronto sabremos quién está en lo correcto», dijo hoy Rutte a reporteros en el exterior de la Casa Blanca. EFE

