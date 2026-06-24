Rutte defiende rol europeo en la guerra de Irán pese a «casos aislados» de falta de apoyo

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Washington, 24 jun (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, defendió este martes ante el presidente estadounidense, Donald Trump, la cooperación europea en la guerra entre EE.UU. e Irán pese a «casos aislados» en los que socios de la Alianza optaron por no abrir sus bases.

«Ha habido casos aislados que realmente le han decepcionado, pero, en términos generales, sus aliados europeos han estado ahí. Realmente quiero resaltar este punto: entre 4.000 y 5.000 aviones estadounidenses despegando desde bases aéreas europeas», le dijo Rutte a Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. EFE

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