Rutte destaca apoyo clave de aliados como España a EEUU pese a no participar en la guerra

Bruselas, 3 mar (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó este martes el “apoyo habilitador clave” que están proporcionando aliados como España a Estados Unidos pese a que no forme parte de la campaña de ese país e Israel contra Irán.

“Lo que estamos viendo es que muchos aliados están proporcionando un apoyo habilitador clave que no forma parte de la campaña, pero que tiene que ver con el acceso logístico. Por ejemplo, el sistema Patriot español en Turquía”, indicó Rutte durante una rueda de prensa en Skopje, preguntado por el rechazo de España a apoyar la campaña militar contra Irán. EFE

