Rutte dice a Trump que es «importante» lo que hace para evitar que Irán tenga arma nuclear

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Washington, 24 jun (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo este miércoles en la Casa Blanca al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es «importante» lo que hace con respecto a Irán para impedir que ese país obtenga un arma nuclear.

«Quiero dejar muy claro cuán importante es lo que están haciendo respecto a Irán. Ante todo, se trata de la capacidad nuclear», afirmó Rutte, después de que Trump reprochara a la OTAN no haber sido «muy amable» durante la guerra. EFE

er/cpy