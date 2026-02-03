Rutte dice en Kiev que el nuevo ataque de Rusia a la energía demuestra que no quiere paz

1 minuto

Kiev, 3 feb (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró este martes en una intervención ante el Parlamento ucraniano que el ataque masivo lanzado por Rusia contra el sistema energético ucraniano esta madrugada tras una tregua en los bombardeos de cuatro días demuestra que el Kremlin no está interesado en el proceso de paz.

“El presidente Trump y su equipo están intentando parar este baño de sangre. Está claro que Ucrania está lista para apoyar esto. Se han hecho progresos, pero Rusia sigue atacando. El último ataque tuvo lugar anoche. Esto demuestra que no se toman en serio la paz”, dijo Rutte en su discurso poco después de llegar a Kiev. EFE

