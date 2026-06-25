Rutte dice que en la cumbre de la OTAN se anunciarán importantes contratos de defensa

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Washington, 25 jun (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, adelantó este jueves en Washington que en la próxima cumbre de la alianza, que se celebrará en Ankara en julio, se anunciarán «miles de millones de dólares en nuevos contratos» de defensa.

Rutte aseguró en una intervención en un acto del centro de pensamiento Atlantic Council de Washington que el resultado de estas inversiones no es solo una mayor seguridad, sino que sitúa a la alianza en «las primeras etapas de una revolución industrial de defensa que ayudará a impulsar las economías y a sustentar cientos de miles de empleos a ambos lados del Atlántico».

Por otra parte, y con Ucrania en la agenda de la cumbre de Ankara, el secretario general de la OTAN destacó que el presidente del país, Volodimir Zelenski, estará en la capital turca para recibir el apoyo de la alianza.

Rutte, que el miércoles se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval, reconoció en el acto del Atlantic Council el «mérito» del mandatario «por presionar a los europeos y a Canadá para que hicieran más», y añadió que ahora se están viendo «unas cifras de inversión increíbles».

«Así pues», continuó, «la OTAN 3.0 se define por un mayor gasto; se trata de lograr una Europa y una OTAN más fuertes. No olvidemos que Europa (en referencia a los territorios europeos de la OTAN) cuenta con 600 millones de habitantes».

Sobre la necesidad de aumentar el gasto en defensa, Rutte reconoció que «surgirán debates», pero aseguró que «garantizar la seguridad de la nación es la prioridad fundamental de todo Gobierno».

«Al final, esto se consigue. De ​​hecho, todas las grandes economías han alcanzado ya ese objetivo del 2 %, incluidos Bélgica, Italia, España y Canadá, que no llegaban a esa cifra antes de la cumbre de la OTAN en La Haya», explicó el secretario general, que concluyó que «se han cumplido esos objetivos que, a principios del año pasado, parecían muy lejanos». EFE

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