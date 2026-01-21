Rutte dice que intenta rebajar tensión sobre Groenlandia con diplomacia entre bastidores

3 minutos

Bruselas/Davos, 21 ene (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este miércoles que está tratando de rebajar la tensión con Estados Unidos sobre Groenlandia «entre bastidores» y mediante una «diplomacia reflexiva».

«No voy a comentar eso (Groenlandia), pero puedo asegurarle que, al final, la única forma de abordar esta cuestión es mediante una diplomacia reflexiva», indicó Rutte en un panel sobre la defensa de Europa en el marco del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

El ex primer ministro neerlandés aludió a otros momentos en los que ha habido tensión entre aliados, como entre Grecia y Turquía, y recordó que sus predecesores “siempre consideraron que no debían comentar eso en público”.

“Eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque en cuanto lo haga, ya no podré ayudar de alguna manera (…) a otros líderes a rebajar la tensión. Por eso no me oirán comentar nada”, afirmó.

En todo caso, dijo que “pueden estar seguros de que estoy trabajando en este tema entre bastidores, pero no puedo hacerlo en público. Lo siento mucho. Ningún comentario sobre Groenlandia”.

Precisamente, el mandatario estadounidense publicó el martes a través de su red social una captura de pantalla de un mensaje de Rutte en el que este aseguraba que estaba comprometido con encontrar una solución. «Estoy deseando verte. Tuyo, Mark», le dijo en ese intercambio en tono complaciente.

Insistió en que la cuestión de Groenlandia debe resolverse “de forma amistosa” y alertó de que “no es el problema principal” sino Ucrania, por lo que le preocupó que la atención pueda ser desviada.

Rutte dejó claro que la OTAN no solo es “crucial” para la defensa de Europa sino también para la defensa de Estados Unidos.

“Para que EE.UU. permanezca seguro, se necesita un Ártico seguro, un Atlántico seguro y una Europa segura”, enfatizó.

Afirmó no tener “ninguna duda” de que, si se invoca el artículo 5 del Tratado de Washington sobre la defensa mutua, EE. UU. acudiría al rescate al igual que el resto de aliados, y dejó claro que todos ellos están “completamente integrados”.

Rutte hizo hincapié en que, si no estuviera Trump en el poder, “ocho grandes economías de Europa, entre ellas España, Italia y Bélgica, y Canadá, por cierto, también fuera de Europa, no habrían alcanzado el 2 % (del PIB del gasto en defensa) en 2025, cuando a principios de año solo estaban en el 1,5 %”.

“Ahora no soy muy popular entre ustedes porque defiendo a Donald Trump, pero realmente creo que pueden alegrarse de que él esté ahí, porque nos ha obligado a los europeos a dar un paso al frente y afrontar las consecuencias de tener que ocuparnos más de nuestra propia defensa”, comentó, dirigiéndose a la audiencia.

Puntualizó que EE. UU. sigue teniendo más de 80.000 soldados en Europa pese a que actualmente esté orientando más su defensa a Asia, por lo que vio “lógico que esperen que nosotros, en Europa, demos un paso al frente” por su propia seguridad.

“Seguiremos teniendo una fuerte presencia convencional de EE. UU. en Europa también en el futuro. Y, por supuesto, el paraguas nuclear como nuestro máximo garante”, concluyó. EFE

rja/ahg/ah

(foto) (vídeo)