Rutte dice que la decepción de Trump con aliados de la OTAN se limita a “casos aislados”

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Ankara, 8 jul (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este miércoles que la decepción expresada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los aliados por no haberle apoyado militarmente en la guerra que inició contra Irán se limita a «casos aislados».

«Sabemos que la decepción por parte de Estados Unidos en lo que respecta a Irán tiene que ver con casos aislados», declaró Rutte ante la prensa a su llegada a la cumbre de líderes de la OTAN que se celebra hoy en Ankara. EFE

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