Rutte dice que los recientes ataques rusos en Ucrania demuestran la desesperación de Putin

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Ankara, 6 jul (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó este lunes en Ankara que los últimos ataques rusos contra objetivos civiles de Ucrania muestran «lo desesperado» que está el líder ruso, Vladimir Putin, al tiempo que hizo un llamamiento a más apoyo aliado para el país atacado.

En los últimos meses Ucrania lo está haciendo «mucho mejor que solo tres o cuatro meses antes», aseguró el secretario general de la Alianza en una rueda de prensa en víspera de la 36 cumbre de líderes de la OTAN en la capital turca.

«Ucrania está cambiando en estos momentos la dinámica en el campo de batalla, gracias a la valentía, la dedicación y el ingenio de sus fuerzas armadas», destacó el responsable de la OTAN.

Rusia atacó anoche numerosos objetivo civiles en Ucrania con misiles balísticos y con drones, dejando al menos 20 personas muertas, de ellas 14 en Kiev.

Por eso, Rutte destacó que el país agredido sigue necesitando apoyo de la OTAN, sobre todo para su defensa aérea.

«A medida que Ucrania continúa defendiendo su soberanía, los aliados y los socios de la OTAN deben seguir asegurándose de que Ucrania reciba lo que necesita», dijo.

En cuanto a la perspectiva de unas negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, el secretario general reiteró que se «necesitan dos para bailar un tango».

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, «está dispuesto a sentarse con Putin en cualquier formato para resolver esta terrible guerra. Obviamente, hasta ahora Putin se ha negado a sentarse», dijo.

«No puedo predecir qué tiene que pasar para que Putin venga a la mesa de negociaciones. Es difícil mirar dentro de la mente y la cabeza de este tipo», reconoció Rutte.

«Putin está dispuesto a sacrificar hasta 35.000 de sus propios hombres en el campo de batalla, lo que es una locura. Si eres un chico joven que vive en Rusia y contemplas unirte al esfuerzo de guerra, piénsalo otra vez, porque probablemente serás uno de los 35.000 este mes, el próximo mes, el mes siguiente. No sé qué más tenemos que hacer para sentar a Putin a la mesa», concluyó.

La cumbre de líderes de la OTAN, que arranca mañana, estará centrada una vez más en la guerra de Ucrania y en el apoyo de los aliados para el país invadido.

Para ello, el propio Zelenski acudirá mañana a Ankara, donde tiene previsto reunirse, entre otros líderes de la OTAN, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pedir más armamento, sobre todo baterías antiaéreas, para defenderse contra Rusia. EFE

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