Rutte elogia a España por aumento del gasto en defensa pese a discrepancias con la OTAN

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Bruselas, 26 mar (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, elogió este jueves a España por su aumento del gasto militar, tras haber invertido un 2 % de su PIB en defensa en 2025, y añadió que «el futuro dirá» si el país tiene razón en que destinar el 2,1 % es suficiente para cubrir todas sus obligaciones con la Alianza o si hace falta más, como cree la organización.

«Permítanme comenzar elogiando a España, porque a principios del año pasado, el gasto en defensa español rondaba el 1,3 ó 1,4 % y en abril recibí una llamada de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, diciendo: ‘Vamos a llegar al 2 %’. Y lo hizo», dijo en una rueda de prensa para presentar el informe anual de la Alianza de 2025.

«Esto representa miles de millones adicionales invertidos estructuralmente en defensa para una economía más grande», dijo Rutte.

Por un lado mencionó a los países que lograron llegar al 2 % «fácilmente», entre los que citó a Bélgica y Canadá, y luego se refirió a España entre los «aliados muy importantes».

En ese contexto, dijo que España «está haciendo lo que realmente necesita hacer» y recordó que firmó en la cumbre de la OTAN de La Haya del pasado mes de junio la declaración relativa al incremento del gasto militar de aquí a 2035.

No obstante, reconoció que hay «desacuerdo» porque la OTAN cree que España «necesita gastar el 3,5 % para alcanzar los objetivos de capacidad» mientras que España considera que se puede hacer con 2,1 %.

«El futuro dirá quién tiene razón. Creo que yo la tengo. Ya veremos. Pero eso no es nuevo. Eso fue en la cumbre de La Haya», dijo.

España y el resto de países de la OTAN invirtieron al menos un 2 % de su PIB en gasto militar en 2025 por primera vez desde que se fijaron esa meta en 2014, según las estimaciones del informe anual de la Alianza publicado este jueves.

España gastó un 2 % de su PIB en defensa en 2025 y fue el quinto país que más proporción dedicó a capacidades, un 44,2 % (el objetivo estaba fijado en el 20 %), solo por detrás de Luxemburgo, Polonia, Hungría y Lituania.

Bajo la presión combinada del presidente estadounidense, Donald Trump, y la guerra en Ucrania, los líderes de la OTAN acordaron en la cumbre de La Haya un incremento radical de su gasto militar de hasta el 5 % de sus PIB de aquí a 2035.

Trump ha cargado en varias ocasiones contra Sánchez por no comprometerse al mismo nivel de gasto militar que el resto de aliados, así como por su rechazo a la guerra contra Irán y su negativa a que las bases estadounidenses en territorio español puedan emplearse para la ofensiva.

La cifra del 5 % es la suma de dos tipos de gasto: el grueso (3,5 %) corresponde a gasto militar estricto, como compras de armas, el pago de los salarios y pensiones de las Fuerzas Armadas, misiones y maniobras o investigación.

Además, los países deberán gastar un 1,5 % adicional de su PIB en seguridad en un sentido amplio.

España, no obstante, afirma que cumplirá con las capacidades que le pide la OTAN invirtiendo un 2,1 %. EFE

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