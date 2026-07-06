Rutte espera planes creíbles de aliados en cumbre de OTAN para equilibrar cargas con EEUU

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Ankara, 6 jul (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, expresó este lunes su confianza en que los líderes aliados presenten durante la cumbre de Ankara planes «concretos» y «creíbles» para invertir el prometido 5 % de su PIB para 2035 y equilibrar las cargas dentro de la Alianza con Estados Unidos.

«Aquí, en Ankara, espero que los países presenten planes claros, concretos y creíbles para alcanzar ese objetivo del 5 %. Y los datos que vemos hasta ahora son impresionantes», dijo Rutte en una rueda de prensa previa a la cumbre, que se celebrará mañana, martes, y el miércoles.

El gasto en defensa, el impulso a la industria militar y el apoyo a Ucrania serán los pilares de la agenda de los jefes de Estado y de Gobierno aliados en la capital turca, que se reúnen un año después de sellar el año pasado en La Haya su compromiso con el 5 %.

Los países europeos y Canadá deberán afrontar el escrutinio del presidente estadounidense, Donald Trump, que sigue considerando insuficiente el camino de algunos aliados para conseguir esa meta.

Rutte, que la semana pasada le explicó a Trump en la Casa Blanca el repunte de inversión de los aliados, recalcó hoy que, «apenas un año después del inicio de un proyecto de diez años, vemos que los aliados europeos y Canadá ya están invirtiendo alrededor del 4 % de su PIB en defensa y seguridad».

Recordó que, el año pasado, los aliados europeos y Canadá gastaron casi un 20 % más en defensa básica que el anterior y que, si se suman 2025 y 2026, la inversión adicional asciende a 258.000 millones de dólares.

«Yo diría que la OTAN, tal y como era hace tres, cuatro o cinco años, no era sostenible. No es sostenible que pidamos a un país con 350 millones de habitantes, situado a ocho horas de vuelo de aquí, que defienda frente a los rusos, mientras que 600 millones de personas que viven en esta parte del territorio de la OTAN -la más rica del mundo- dependen en exceso de Estados Unidos», ejemplificó Rutte.

Insistió en que se está produciendo un verdadero «cambio de mentalidad»: una Europa que asume más responsabilidades en su defensa convencional en una OTAN «más fuerte».

Acuerdos millonarios

La primera jornada de la cumbre estará dedicada a una nueva edición del Foro Industrial de Defensa de la OTAN, en el que Rutte ha avanzado que habrá acuerdos por valor de «decenas de miles de millones de euros».

«La inversión está ahí. Y ahora tenemos que asegurarnos de que estamos traduciendo nuestro poderío económico en capacidades militares», declaró, al tiempo que dejó claro que hay que superar la fragmentación de los mercados y reducir la burocracia.

Así, afirmó que el foro será «la plataforma en la que mostraremos cómo estamos colaborando con la industria para proporcionar las capacidades que exigen una disuasión y una defensa creíbles».

«Cuando nuestras industrias, desde Arkansas hasta Ankara, aúnen sus fuerzas e intensifiquen el suministro, el resultado no será solo una mayor seguridad» sino que «contribuirá al crecimiento de nuestras economías, a la difusión de la innovación y al mantenimiento de cientos de miles de puestos de trabajo a ambos lados del Atlántico», dijo.

Apoyo a Ucrania

En esta cumbre, los aliados también esperan respaldar un compromiso militar para la defensa de Ucrania de 140.000 millones de euros -la mayor parte procedente de fondos ya asignados- en dos años.

Rutte destacó que los últimos ataques rusos contra objetivos civiles ucranianos muestran «lo desesperado» que está el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al tiempo que Ucrania «está cambiando en estos momentos la dinámica en el campo de batalla».

Por ello, dejó claro que «los aliados y los socios de la OTAN deben seguir asegurándose de que Ucrania reciba lo que necesita».

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acudirá también el martes a Ankara, donde tiene previsto reunirse, entre otros líderes de la OTAN, con Trump, para pedir más armamento, sobre todo baterías antiaéreas, para defenderse de Rusia.

Pero Rutte fue más allá y señaló igualmente que la OTAN «no puede ser ingenua respecto a China» y que por eso mantiene «una cooperación muy buena, muy cercana» con Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Japón», cuyos mandatarios acudirán a la cumbre al igual que los socios del Golfo.

«Estos escenarios están cada vez más vinculados, conectados, y lo que ocurre en el Indo-Pacífico es relevante para lo que sucede en el Atlántico. Lo vemos también en la guerra con Ucrania, en la que China, Corea del Norte e Irán son facilitadores clave para la guerra de Rusia», agregó. EFE

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