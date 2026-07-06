The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Rutte espera que los europeos asuman más de su seguridad porque es insostenible para EEUU

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ankara, 6 jul (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confió este lunes en que los aliados europeos y Canadá hagan progresos en la cumbre de la Alianza que comienza mañana en Ankara para «reequilibrar» las cargas y asuman más responsabilidades en su defensa, ya que «no es sostenible» para Estados Unidos seguir apoyándoles al mismo nivel.

«Estamos cumpliendo los compromisos adquiridos en La Haya de invertir en nuestra defensa. Nos aseguraremos de reequilibrar la situación para mejor, repartiendo de forma equitativa la responsabilidad de nuestra seguridad común», avanzó Rutte en alusión a la cumbre del año pasado, en una rueda de prensa previa a la reunión de líderes aliados que acogerá la capital turca. EFE

rja/ahg/rcf

(Foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR