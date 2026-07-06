Rutte espera que los europeos asuman más de su seguridad porque es insostenible para EEUU

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Ankara, 6 jul (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confió este lunes en que los aliados europeos y Canadá hagan progresos en la cumbre de la Alianza que comienza mañana en Ankara para «reequilibrar» las cargas y que asuman más responsabilidades en su defensa, ya que «no es sostenible» para Estados Unidos seguir apoyándolos al mismo nivel.

«Estamos cumpliendo los compromisos adquiridos en La Haya de invertir en nuestra defensa. Nos aseguraremos de reequilibrar la situación para mejor, repartiendo de forma equitativa la responsabilidad de nuestra seguridad común», avanzó Rutte en alusión a la cumbre del año pasado, en una rueda de prensa previa a la reunión de líderes aliados que acogerá la capital turca.

Los 32 jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Alianza Atlántica abordarán durante dos días, el incremento del gasto en defensa, el impulso a la industria militar y el apoyo a Ucrania, entre otros temas.

Tras el acuerdo de La Haya para llegar a invertir el 5 % del PIB en defensa en un periodo de diez años, Rutte dijo que ahora se trata de «convertir los fondos en capacidades, uniendo fuerzas con la industria» y recordando al presidente ruso, Vladímir Putin, que «continuaremos con nuestro firme apoyo a Ucrania».

«Yo diría que la OTAN, tal y como era hace tres, cuatro o cinco años, no era sostenible. No es sostenible que pidamos a un país con 350 millones de habitantes, situado a ocho horas de vuelo de aquí, que defienda frente a los rusos, mientras que 600 millones de personas que viven en esta parte del territorio de la OTAN -la más rica del mundo- dependen en exceso de Estados Unidos», ejemplificó Rutte.

Así, confió en que se pueda «reequilibrar esa situación», de manera que EE.UU. siga proporcionando el paraguas nuclear y un «apoyo convencional crucial a la OTAN en su conjunto y, por lo tanto, a la seguridad transatlántica y, por supuesto, también a su propia seguridad», pero con «un papel más fuerte de Europa».

«Durante los próximos dos días, los 32 aliados, junto con socios de Ucrania, la Unión Europea, la región del Pacífico y el Golfo, se reunirán para garantizar que la OTAN siga actuando de forma conjunta. Representamos casi dos tercios de la economía mundial y nos unimos porque sabemos que la cooperación es fundamental», recalcó.

El ex primer ministro neerlandés también se refirió a la reunión que mantuvo la semana pasada con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en la que le expuso en gráficos en una pizarra el acelerón de los europeos y Canadá en su gasto militar.

«Mantuve una agradable reunión con el presidente Trump y hablamos del impresionante aumento del gasto en defensa por parte de los europeos y los canadienses. Por supuesto, esto se debe a Putin, a Rusia y a Ucrania, pero también a que él, el presidente Trump, se ha mostrado muy firme, animándonos a dar este paso», concluyó. EFE

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(foto)