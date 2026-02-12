Rutte garantiza que OTAN puede incrementar vigilancia en el Ártico a la vez que en el este

3 minutos

Bruselas, 12 feb (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este jueves que la Alianza tiene la fuerza suficiente como para incrementar la vigilancia en el Alto Norte a través de ‘Centinela del Ártico’ mientras mantiene la que ha reforzado en el Báltico y el flanco este.

“La OTAN es tan fuerte que puede hacer ambas cosas, y básicamente tenemos que adoptar un enfoque de 360 grados ante cualquier amenaza contra el territorio de la OTAN, asegurándonos de que nuestro flanco oriental sea seguro y fuerte”, indicó ante la prensa con ocasión de una reunión de ministros aliados de Defensa en Bruselas.

El mando militar de la Alianza inició el miércoles una nueva iniciativa, ‘Centinela del Ártico’, que al igual que las recientemente puestas en marcha ‘Centinela del Báltico’ y ‘Centinela del Este’ pretende integrar mejor los esfuerzos de los países de la OTAN para mejorar su posicionamiento en esas áreas.

No obstante, los aliados situados en la parte oriental de la Alianza, ante su proximidad a Rusia, habían expresado algunas reticencias sobre la posibilidad de que la atención y los recursos fueran desviados ahora al Ártico.

No obstante, a su llegada al encuentro, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se situó en la línea de Rutte ante la preocupación de países del este.

“No hay motivo para ello. Se trata de operaciones diferentes, misiones diferentes, y cada una de ellas se llevará a cabo”, aseguró.

El secretario general confió además en que ‘Centinela del Ártico’ y las conversaciones trilaterales en curso entre Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos sirvan para “impedir el acceso de Rusia y China, y también para proteger toda la región”.

Recordó que en el Foro de Davos (Suiza) abordó el mes pasado con Estados Unidos la necesidad de que la OTAN “defienda el Ártico”.

“Se trata de Groenlandia, pero también de todo el Ártico”, recalcó, y consideró que gracias a haber puesto en marcha ‘Centinela del Ártico’ “ahora reuniremos todos los activos que tenemos actualmente disponibles en el Ártico, obteniendo una visión global”.

Rutte incidió en que “la amenaza rusa a largo plazo está ahí” y en que “no debemos ser ingenuos con respecto a China”: “Cuando se trata del Ártico, no es solo Rusia, también es China”.

“Sabemos que se están abriendo rutas marítimas, por lo que debemos defender el Ártico y aunar todas estas iniciativas diversas, y luego trazar el camino a seguir, asegurándonos de identificar las lagunas que existen y de poder subsanarlas, teniendo en cuenta todas las últimas tecnologías”, indicó el ex primer ministro neerlandés. EFE

rja/jgb