Rutte niega que su visita a EEUU sea señal de preocupación tras la reunión Trump-Zelenski

Washington, 22 oct (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, negó este miércoles que su encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, pueda verse como una señal de preocupación días después de la visita a la Casa Blanca del líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que concluyó sin avances hacia un cese el fuego.

Preguntado sobre si su llegada a Washington para dialogar sobre el fin de la guerra en Ucrania con el mandatario estadounidense podría ser una indicación de que la conversación entre Trump y Zelenski no terminó tan bien como se esperaba, Rutte contestó que «no, en absoluto».

«Esto ya estaba planeado. Estuve intercambiando mensajes de texto con el presidente después del enorme éxito en Gaza y dijimos: ‘Oye, celebremos una reunión en Washington para hablar sobre cómo podemos implementar su visión de paz en Ucrania'», dijo el secretario de la Alianza en una rueda de prensa tras un encuentro con legisladores en el Senado.

Sobre el diálogo entre Trump y Zelenski del viernes pasado, Rutte insistió en que fue una «buena reunión, una reunión exitosa» y reafirmó que el republicano es «justo lo que se necesita» para avanzar hacia el fin del conflicto entre Moscú y Kiev.

«El presidente estadounidense fue quien rompió el estancamiento con (el líder ruso Vladímir) Putin en febrero, asumió ese papel de liderazgo que solo él puede ejercer y que, de hecho, está cumpliendo. Realmente lo felicito por ello. Así que fue una buena reunión y vamos a construir sobre esa base», agregó.

Rutte y Trump tienen previsto reunirse en el Despacho Oval en la tarde de este miércoles, un día después de que la Casa Blanca dijera que no tiene «planes inmediatos» para celebrar la esperada cumbre entre el mandatario republicano y Putin.

Este anuncio llegó tras una llamada entre el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y casi una semana después de un encuentro entre Trump y Zelenski, en el que el líder estadounidense habría tratado de que Kiev aceptara las condiciones de Moscú para un alto el fuego, según algunas informaciones. EFE

