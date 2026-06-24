Rutte no confía en que España cumpla objetivos de la OTAN sin subir el gasto en defensa

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Washington, 24 jun (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no confía en que España pueda cumplir los objetivos de capacidad de la OTAN sin subir el gasto en defensa al 3,5 % y cree que el «tiempo lo demostrará».

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, «cree posible lograrlo —no destinando un 3,5 % a un gasto de defensa ineficiente, sino un 2,2 %—. Yo no creo que pueda conseguirlo, y pienso que el tiempo lo demostrará, pero ese es el punto en el que acordamos discrepar el año pasado, y eso no ha cambiado», declaró Rutte a la salida de la Casa Blanca tras un encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Durante la cumbre de la OTAN en La Haya en 2025, los países miembros acordaron un incremento radical de su gasto militar de hasta el 5 % del PIB en 2035 debido a la presión combinada del presidente estadounidense, Donald Trump, y la guerra en Ucrania.

El presidente español consideró que podría alcanzar su capacidad invirtiendo tan solo un 2,1 %, lo que motivó el descontento de Trump, que amenazó con represalias comerciales por negarse a elevar la inversión.

La cifra del 5 % corresponde a la suma del 3,5 % de gasto militar estricto, y un 1,5 % adicional del PIB en seguridad en un sentido más amplio.

«Como saben, el presidente del Gobierno de España y yo acordamos el año pasado discrepar en este punto. Lo positivo es que España se ha comprometido a alcanzar los objetivos de capacidad, tal como acordamos», dijo Rutte para después mostrar su desconfianza.

Durante su encuentro con Trump en la Casa Blanca, el presidente estadounidense volvió a cargar hoy contra España a la que describió como «un desastre» por que «creen que todo les va salir gratis» y que «no quieren pagar nada».

El presidente de la OTAN también criticó a Italia, Francia, Alemania o Reino Unido, por su cuestionamiento en la ofensiva contra Irán y negar apoyo logístico durante la guerra, que Rutte describió como «casos aislados». EFE

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