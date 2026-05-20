Rutte no cree que aliados acepten su propuesta de dar un 0,25 % de su PIB a Ucrania

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Bruselas, 20 may (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se mostró este miércoles pesimista sobre que los aliados vayan a aceptar su propuesta de conceder a Ucrania un 0,25 % de su PIB anualmente, pero afirmó que su intención era abrir el debate.

«A veces es mi trabajo llevar a la mesa propuestas audaces», indicó Rutte en una rueda de prensa previa a una reunión de dos días de ministros aliados de Exteriores en Helsingborg (Suecia).

El ex primer ministro neerlandés se pronunció así sobre una medida adelantada por el medio ‘Politico’ la semana pasada, y que reconoció que «no creo que sea aceptada, porque hay mucha oposición contra ese 0,25 % fijo, tengo que ser sincero al respecto».

En todo caso, admitió que la razón por la que propuso esa idea es porque quiere provocar el debate y que se reparta más la carga del apoyo a Ucrania entre los aliados.

Se refirió al «trabajo pesado» que están realizando algunos aliados a través de los paquetes de ayuda militar para Kiev que están comprando a Estados Unidos a través de la iniciativa «PURL», y nombró a Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega o Canadá.

«Ucrania no puede sobrevivir sin este flujo crucial de producción industrial estadounidense hacia Ucrania, incluidos los sistemas antimisiles y los misiles interceptores, así que esto es algo crucial», explicó.

En su opinión, «lo que he conseguido con esa propuesta es, al menos ahora, poner ese debate clara y directamente sobre la mesa», y añadió que su propósito también era que los aliados fueran «entre ellos sinceros unos con otros» sobre las expectativas de ayuda.

Preguntado además por los ejercicios militares nucleares que Rusia y Bielorrusia están llevando a cabo, Rutte afirmó que la OTAN está «siguiendo de cerca» esas maniobras y está «vigilando lo que está pasando», sin entrar en más detalles.

A la pregunta de si cree que Moscú podría emplear un arma atómica en su guerra en Ucrania, Rutte consideró que «si eso ocurre, la reacción sería devastadora». EFE

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