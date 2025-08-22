The Swiss voice in the world since 1935

Rutte ofrece garantías de seguridad «robustas» para que Rusia no vuelva a atacar Ucrania

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bruselas, 22 ago (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo este viernes durante una rueda de prensa en Kiev junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que se está trabajando para “definir” garantías de seguridad “robustas” que aseguren que Rusia respetará un futuro acuerdo de paz.

“Será esencial contar con garantías de seguridad sólidas y eso es lo que estamos tratando de definir ahora”, dijo Rutte, para que cuando se celebre la cumbre entre Zelenski y el mandatario ruso, Vladímir Putin, el ucraniano “cuente con el respaldo inequívoco de los amigos de Ucrania, asegurando que Rusia respetará cualquier acuerdo”.

“Estamos trabajando juntos, Ucrania, los europeos y Estados Unidos, para garantizar que las garantías de seguridad sean tales que Vladímir Putin, sentado en Moscú, nunca más vuelva a intentar atacar Ucrania”, añadió.

El secretario general de la Alianza Atlántica apuntó que, en cuanto a garantías de seguridad para Ucrania, “hay dos niveles”.

El primero, tras un acuerdo de paz o un alto al fuego, consistirá en hacer que “las fuerzas armadas ucranianas sean lo más fuertes posible para defender este orgulloso país y nación en el futuro”, mientras que el segundo nivel serán las garantías “proporcionadas por Europa y Estados Unidos, y eso es en lo que estamos trabajando”.

Rutte, quien estuvo presente el pasado lunes en la reunión que tuvo lugar en Washington entre el presidente estadounidense, Donald Trump, Zelenski y varios líderes europeos, aseguró que “es demasiado pronto para saber con certeza cuál será el resultado, pero está claro que Estados Unidos participará”.

Asimismo, añadió que en Washington también se acordó que “existe un camino irreversible” para Ucrania hacia la OTAN, aunque reconoció que algunos países aliados, entre ellos Estados Unidos y Hungría, “han dicho que ahora no”.

Por su parte, Zelenski pidió garantías «como las del Artículo 5 del Tratado de la OTAN, que son garantías muy eficientes» y afirmó que éste «es el resultado que tenemos que alcanzar» en las negociaciones que están teniendo lugar con los aliados de Ucrania. EFE

par-lpc-lzu/mb/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR