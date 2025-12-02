Rutte pide negociar con la OTAN por separado referencias en acuerdo de paz para Ucrania

4 minutos

Bruselas, 2 dic (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este martes que se deberá negociar “por separado” con la Alianza cualquier referencia a la organización en un futuro acuerdo para Ucrania, a la vez que se mostró seguro de que los esfuerzos de Estados Unidos en la mediación “finalmente restaurarán la paz en Europa”.

Rutte aseguró que lo referente a los elementos relacionados con la Alianza de un futuro pacto de paz “se tratará de manera separada y obviamente eso incluirá a la OTAN».

Así se pronunció en una rueda de prensa la víspera de una reunión de ministros aliados de Exteriores en Bruselas, mientras prosiguen los contactos diplomáticos que encabeza EE.UU. y que, tras los mantenidos en Florida hace unos días con una delegación ucraniana, hoy han llevado al enviado especial de la Casa Blanca, Steven Wifkoff, a Moscú.

“Tanto en Ginebra como hace dos días en Miami, se han celebrado conversaciones con la parte ucraniana y hoy se han celebrado conversaciones con la parte rusa. Seguimos de cerca la situación”, comentó el ex primer ministro neerlandés.

Rutte destacó en concreto la importancia de que Estados Unidos “lidere” esos esfuerzos y garantizó que la OTAN está “en estrecha coordinación con los estadounidenses».

“Se están alineando constantemente con los europeos y dentro de la OTAN para asegurarse de que todos estemos en la misma sintonía. No puedo criticar ese proceso en absoluto”, dijo Rutte.

Recordó que el presidente estadounidense, Donald Trump, “rompió el estancamiento” al entablar conversaciones con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en febrero, y consideró que “todos salimos ganando con ello” aunque “aún no sabemos si tendrán éxito” las conversaciones actuales.

“Haremos todo lo posible para participar de la forma más positiva posible”, agregó.

Sin unanimidad sobre el ingreso de Ucrania

Preguntado por si la OTAN sigue respaldando lo acordado en la cumbre de líderes aliados de 2008 en Bucarest, en la que se prometió a Ucrania entrar en la Alianza en el futuro, Rutte recordó que en la declaración aprobada en la cita de mandatarios aliados de Washington el año pasado se destacó que el camino de Kiev hacia la organización transatlántica es «irreversible».

De todas formas, admitió que en la actualidad no existe en la Alianza la unanimidad necesaria para aceptar a Ucrania ya como miembro.

«Esa es una de las razones por las que cuando se trata de un futuro acuerdo de paz, estamos debatiendo cómo, si no con la membresía de la OTAN, podemos asegurar que Ucrania está protegida por sí misma, pero también con ayuda de otros, de modo que los rusos no lo vuelvan a intentar», afirmó.

Sobre la anunciada ausencia del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en la ministerial de mañana, Rutte destacó que está “muy involucrado” en las negociaciones sobre Ucrania y que está en “contacto constante” con él.

“Está trabajando muy duro, teniendo que ocuparse no solo de la situación en Ucrania, sino de muchos otros asuntos que le competen. Acepto totalmente que no pueda estar aquí mañana, y no le daría ninguna importancia”, apuntó.

Preguntado además por las declaraciones del presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, al diario Financial Times sobre la posibilidad de que la organización pueda llevar a cabo una acción preventiva contra Rusia para contrarrestar sus ataques híbridos, Rutte recordó quella Alianza “se fundó como una alianza defensiva y, por supuesto, eso no va a cambiar”.

“Pero dicho esto, no debemos tener ninguna duda de que podemos garantizar y garantizaremos nuestra seguridad, ya sean las amenazas a las que nos enfrentamos, convencionales o híbridas”, comentó.

Igualmente, se refirió a la iniciativa impulsada por la OTAN en agosto para que los aliados europeos y Canadá compren armas a Estados Unidos para enviar a Ucrania, bautizada como PURL.

Afirmó que este mecanismo “va por buen camino” y que será necesario asegurarse de que, el próximo año, ese programa reúne 1.000 millones de dólares al mes.

“Esto incluye elementos ofensivos pero también defensivos en los paquetes” de 500 millones a los que van contribuyendo los aliados, un asunto del que también hablarán en la reunión ministerial, a la que ha sido invitado el titular ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga. EFE

rja-jug/rcf

(Foto) (Vídeo) (Audio)