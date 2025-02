Rutte pide que aliados que aún no gastan 2 % del PIB en defensa lo hagan antes del verano

Bruselas, 12 feb (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó este miércoles a los aliados que aún no han llegado al objetivo de destinar el 2 % de su PIB en defensa a que lo hagan “antes del verano”.

“Estamos seguros ahora, nuestra disuasión y defensa es fuerte en este momento, pero no en cuatro o cinco años si no tomamos algunas decisiones difíciles este año (…) . Los (aliados) que aún no están en el 2 %, por favor, lleguen antes del verano”, subrayó Rutte en una rueda de prensa previa a la reunión de los ministros de Defensa de la Alianza de mañana. EFE

