Rutte pide que aliados que aún no gastan 2 % del PIB en defensa lo hagan antes del verano

Bruselas, 12 feb (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó este miércoles a los aliados que aún no han llegado al objetivo de destinar el 2 % de su PIB en defensa a que lo hagan “antes del verano”.

“Estamos seguros ahora, nuestra disuasión y defensa es fuerte en este momento, pero no en cuatro o cinco años si no tomamos algunas decisiones difíciles este año (…). Los (aliados) que aún no están en el 2 %, por favor, lleguen antes del verano”, subrayó Rutte en una rueda de prensa previa a la reunión de los ministros de Defensa de la Alianza de mañana jueves.

Rutte afirmó que desde 2014, cuando los líderes aliados acordaron en la cumbre de Gales llegar a invertir el 2 % de su PIB en gasto militar, los europeos y Canadá han destinado más de 700.000 millones de dólares adicionales a defensa.

Y, en 2024, anunció que los aliados de la OTAN en Europa y Canadá invirtieron 485.000 millones de dólares en defensa, lo que supone un aumento de casi el 20 % respecto a 2023, explicó.

Así, dos tercios de los aliados gastan ya al menos el 2 % de su PIB en defensa, indicó, y confió en que “incluso más aliados alcancen y, en muchos casos, superen el objetivo en 2025”.

Según las últimas proyecciones que la Alianza desglosó el año pasado, 23 de los 32 países ya han alcanzado el objetivo del 2 % y, los demás tienen previsto llegar próximamente esa cifra siguiendo una hoja de ruta.

España es uno de esos países, con un plan para llegar a gastar el 2 % de su PIB en defensa en 2029, aunque según las previsiones para 2024, es el aliado que menos proporción de su producto interior bruto dedicó ese año a la inversión militar, un 1,28 %.

No obstante, ya ha cumplido otro de los objetivos fijados en la cumbre de Gales, que es dedicar un 20 % de ese gasto a nuevas capacidades (un 30,3 % en 2024), así como el estar presente en multitud de misiones de la OTAN.

España es también el sexto aliado que más contribuye al presupuesto de la organización (cubre un 5,9 %), y el décimo en lo que respecta a la aportación en términos absolutos de gasto militar, según fuentes diplomáticas.

“Estamos viendo progresos sustanciales, pero tenemos que hacer mucho más para tener lo que necesitamos para disuadir y defender, y para que haya un reparto más equitativo de la carga”, continuó Rutte.

Mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha pedido que los aliados lleguen al 5 % del PIB, Rutte no ha querido comprometerse con una cifra pero hoy esperó que, en la próxima cumbre aliada de La Haya en junio, se acuerde una meta por encima del 3 %.

No aludió a un plazo para llegar a ello, pero confió en que sea «más pronto que tarde» en un «calendario creíble» para «que no se repita lo que hicimos en 2014: comprometernos al 2 % y luego que no pase nada durante los dos primeros años. Eso es sencillamente inaceptable».

Además de incrementar el porcentaje del PIB en gasto en defensa, el ex primer ministro neerlandés insistió en que “también tenemos que producir más, juntos”.

Avanzó que, mañana, los ministros de Defensa debatirán cómo reforzar la capacidad industrial transatlántica de defensa, incluso actualizando el plan de acción previsto para ello.

En su opinión, es necesario asegurarse de que la Alianza “produce lo suficiente”, lo cual “no es solo un problema para la parte europea de la OTAN, sino también para la parte estadounidense de la OTAN, porque todos nosotros, desde California hasta Ankara inclusive, no estamos produciendo lo suficiente”.

“Tenemos que hacer más, más turnos, más producción”, subrayó.

Por otra parte, Rutte confió en que los ministros acuerden mañana iniciativas como la nueva estrategia espacial comercial o el refuerzo de la defensa integrada antiaérea y antimisiles de la OTAN. EFE

